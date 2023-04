Facundo Manes cuestionó a JxC: "Hay más más discusión de egos y personalidades que de ideas" Jueves, 06 de abril de 2023 El diputado nacional cuestionó el espacio político y remarcó que "Juntos por el Cambio no tiene la elección asegurada". Facundo Manes habló sobre las elecciones 2023, por las que aseguró que la victoria de Juntos por el Cambio no es segura. El referente opositor atacó la conducción de la oposición al afirmar que no se discuten ideas ni proyectos.



"Juntos por el Cambio no tiene la elección asegurada", remarcó Manes. "Veo que en mi partido hay más discusión de egos y personalidades que de ideas", remarcó el diputado de Juntos por el Cambio.



En relación al escenario electoral, remarcó que "no voy a ser candidato a cualquier costo. Hay que discutir ideas y saber para qué se quiere el poder. Hay que poner las candidaturas abajo, y las propuestas, las ideas y los equipo arriba". "Todo el mundo habla de candidaturas con liviandad, cuando la gente no llega a fin de mes y vive con miedo. No hay conciencia", sostuvo.





"A veces estamos como (Eduardo) Angeloz y su lápiz rojo. Si nos seguimos metiendo con ese discurso, hablar sin esperanza y más sufrimiento, podemos perder las elecciones. Y además con las internas, que nos hace hablarle al voto histórico".



"Ocho años después no podemos ir a una alianza para ganarle al otro", cuestionó Manes al hacer referencia con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.



"Tenemos que tener una discusión de ideas y yo no las veo. Veo discusiones de ego, de poder, de campañas. Y también lo que veo es que le hablamos al voto histórico en medio de las internas. Si no no auscultamos bien lo que pasa en la sociedad, si no representamos la sociedad de este momento, hoy Cambiemos puede perder la elección. No la doy por ganada", señaló.



Además, lanzó que existen "operaciones políticas" en su contra, mediante las que lo señalan como posible vicepresidente en una boleta opositora. "Mi candidatura depende de que haya circunstancias adecuadas para que alguien pueda unir diferentes sectores del país", aseguró.