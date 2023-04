Integrantes del ballet municipal de Itá Ibaté realizaron un city tour en Gobernador Virasoro

Jueves, 06 de abril de 2023

El mismo se dio a partir de un trabajo en conjunto entre el área de Turismo social del organismo provincial, la Dirección de Turismo de Itá Ibaté y la Secretaría de Cultura de Virasoro.

En el marco del Programa de Turismo Social y Educativo que impulsa el Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes, un grupo de jóvenes pertenecientes al ballet municipal de Itá Ibaté desarrolló un city tour en la localidad de Gobernador Virasoro.



En la oportunidad, los integrantes del ballet tuvieron un paseo habitual por el emblemático establecimiento “Las Marías” y también conocieron las ruinas de San Alonso, entre otros lugares.



Vale mencionar que este proyecto tiene como objetivo brindar la posibilidad de recorrer y conocer la Provincia de Corrientes, fundamentalmente a quienes no las tienen, niños, jóvenes y adultos mayores. Además, permite compartir instancias de aprendizajes que tienen que ver con el rescate cultural de cada lugar, su idiosincrasia y su patrimonio, ya que no se puede valorar lo que no se conoce.