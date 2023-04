La OTAN cada vez más protagonista: ahora amenaza directamente a China

Miércoles, 05 de abril de 2023

La poderosa Alianza Atlántica le avisa a China de que el suministro de armas a Rusia tendría "graves consecuencias" para la potencia asiática. Occidente aún espera que los chinos condenen la invasión rusa.





La OTAN ha reforzado este miércoles el mensaje de aviso a China, asegurando que cualquier suministro de armas a Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania sería un "error histórico" con "graves consecuencias" para Pekín.



En rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN con representantes de Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, ha asegurado que el envío a Rusia de material militar letal en el contexto de la guerra en Ucrania, tendrá "graves consecuencias" y sin querer detallar la respuesta que daría la OTAN, ha dicho que varios aliados ya han expresado esta advertencia y que las autoridades chinas saben las implicaciones que tendría este paso.





Stoltenberg ha explicado, eso sí, que la alianza atlántica no tiene hasta ahora confirmación de que Pekín haya entregado armas a Moscú para su campaña militar en Ucrania, pero ha indicado que sigue de cerca la situación.



En este sentido, ha reiterado los recelos hacia el papel de China recordando que Pekín no ha condenado la invasión de Ucrania, apoya a la economía rusa frente a las sanciones internacionales y que el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, firmaron un acuerdo de amistad sin límites semanas antes de que Moscú lanzara el ataque conta el país vecino.





En el día en el que la OTAN se ha reunido con sus socios en el área del pacífico, el ex primer ministro noruego ha insistido en las repercusiones globales de la guerra rusa en Ucrania y ha defendido la unidad de la OTAN y la relación con socios afines frente a la presión que someten Moscú y Pekín contra el orden mundial.