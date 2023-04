Falleció la última sobreviviente de la masacre de Napalpi: tenía 115 años

Miércoles, 05 de abril de 2023

Murió Rosa Grillo, la última sobreviviente de la Masacre de Napalpí. La abuela del pueblo Qom tenía 115 años y vivía en su casa del Lote 40, paraje El Martillo, en Colonia Aborigen, Chaco.



Su testimonio fue fundamental durante el juicio por la verdad, realizado el 2022, relatando el horror que vivió su familia durante los hechos ocurridos en julio de 1924, cuando el Estado argentino masacró a mas de 300 personas de las naciones indígenas Qom y Moqoit en Chaco. El gobernador Jorge Capitanich decretó tres días de duelo.



Rosa entrevistada por Juan Chico ante la Fiscalía Federal , testimonio que fue filmado el 27 de Noviembre de 2018 , contó :



"....Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo. Cuando la reducción, mi abuelo cazaba cualquier bichito para rebuscarse..."



". ....Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón..."



" ....Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban disparemos, disparemos..."



".... No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento".



“....Nosotros disparamos en el monte porque queríamos vivir. Ahí comíamos algarrobo y cualquier fruto de los árboles y tomábamos agua de los cardos..."



" ....Mi mama me contó que lo mataron a mi papá. No quiero ver que se repita. Duelen estas cosas. Cómo uno no va sentir la familia. Mi abuelo se llamó Francisco Grilo y mi mama Antonia Grilo..."



"....Nunca se habló de lo que pasó, recién ahora se habla... "