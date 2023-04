Plus Unificado: conocé cuándo cobras Miércoles, 05 de abril de 2023 El gobernador Gustavo Valdés anunció, a través de sus redes sociales @gustavovaldesok, que el cronograma del Adicional Remunerativo Mensual de $27.650 por agente comienza este lunes 10 de abril. El pago se extiende hasta el 14. Alcanza a todos los agentes activos-jubilados-pensionados de la administración pública provincial.



El Gobernador Gustavo Valdés dio a conocer que el primer tramo será el de los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en números 0 y 1; el pago será este lunes 10 de abril. Ya estará disponible a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA, desde el jueves 6.



Según adelantó el Gobernador Valdés, la ejecución del cronograma continuará el martes 11, día que percibirán los agentes con DNI finalizados en números 2 y 3. El miércoles 12, será el turno de aquellos con 4 y 5.



El jueves 13, cobrarán los agentes con documentos terminados en 6 y 7. El pago del Plus Unificados (Adicional Remunerativo Mensual) de abril finalizará viernes 14, jornada que percibirán los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9.



Inversiones



En concepto de pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de abril, el Gobierno Provincial vuelca cerca de $2.300 millones. En tanto que, al momento de abonar el Plus de Refuerzo, que consiste en $15 mil por agente, la Provincia invertirá otros alrededor de $1.300 millones.



Por otra parte, en concepto de pago de sueldos del mes de abril, la gestión del gobernador Gustavo Valdés volcará otros $13.400 millones.