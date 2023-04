Valdés: "El gobierno de Alberto y Cristina es el peor de la historia democrática de Argentina" Martes, 04 de abril de 2023 El gobernador Gustavo Valdés aseguró que este gobierno prometió que venía a resolver todo y no resolvió nada.

Dijo por eso que “tenemos que tener militantes que puedan resolver la cuestión de la gente y para eso el funcionario debe escuchar al dirigente”.



Valdés recalcó además que en estas elecciones será clave el trabajo de la militancia pero también de las propuestas. “Ninguna elección se gana antes y a las 8 estamos todos 0 a 0. Votamos en 64 municipios que corresponden a nuestro espacio político y eso requiere mucho trabajo y esfuerzo”, aseveró.



Sobre los lineamientos de campaña agregó a lo vertido por Ricardo Colombi (necesidad de ser simples y directos en el discurso) ekl de buscar y llegar a los jóvenes e insistir con los ejes de desarrollo, inclusión y modernización.



En ese sentido insistió que incluir no es solo dar algo o buscar al pobre sino también dotar de derecho o de la conciencia del ejercicio de los derechos ganados por las personas que a veces no saben sacar un turno en el hospital. “En eso tiene que estar el dirigente y el funcionario debe estar al servicio del dirigente”, relató.



Por ello aseguró que se trata del gobierno no de una persona sino del Partido Radical en la provincia de Corrientes. “Aquello por lo que militábamos y soñábamos ayer hoy lo estamos haciendo”, dijo.



Además sostuvo la necesidad de fortalecer el desarrollo acompañando a los intendentes que están para hacer mucho más que alumbrado barrido y limpieza.



Eso lo demuestra la política de parques industriales que es compleja y difícil pero que “empujamos y se viene concretando. Tenemos que industrializar la madera, el arroz y la carne”, agregó.







“Nosotros no tenemos que ir a los barrios o parajes porque estamos ahí porque representamos a nuestra gente”, insistió el mandatario provincial.



Sobre la delicada situación que atraviesa el país, Valdés destacó vehementemente que “el gobierno de Alberto Fernández y Cristina es el peor de la historia democrática reciente de Argentina. Ellos dijeron que venían a resolver los problemas y no solucionaron nada”. Además, insistió, “discriminan profundamente a aquellas provincias que piensan distintos” y eso se vio, según explicó Valdés en la fuerte inversión en soledad que debió realizar la Provincia para atravesar la pandemia y para ayudar a los productores con la brutal sequía e incendios que viene viviendo la provincia.



Destacó además la necesidad de buscar a los jóvenes ya que desde las últimas elecciones entre los ingresos al padrón por haber cumplido 18 años y los de mas de 16 que se incorporaron se sumaron 90 mil votantes al sistema eleccionario. “Aterricemos y escuchemos lo que necesitan. Son los dueños de un nuevo mundo. Cada opinión de un joven es importante”, cerró.



Vale remarcar que la convención de la UCR autorizó a la mesa ejecutiva al comité centra, la mesa de la convención, al presidente de la UCR y al Gobernador mas dos miembros mujeres a firmar la posibilidad de alianzas con todos.