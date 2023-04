"Si no nosotros hacíamos algo de lo que hizo Nación ya nos hubieran pegado una patada en el traste" Martes, 04 de abril de 2023 El presidente del Comité provincial de la UCR, Ricardo Colombi aseguró que es necesario tener un discurso sencillo y directo para mostrar los logros provinciales.

El referente y exgobernador provincia recalcó la necesidad de recorrer ciudades y parajes para prestarle la oreja a la gente. “Hay demandas y va a seguir habiendo demandas. Son propias de la crisis del crecimiento, por ejemplo cuando entregas viviendas te van a reclamar cordón cuneta y ripio: eso es crecimiento”, sostuvo.



Dijo que la situación no es fácil porque la Provincia se hace cargo de las crisis. “Hoy más del 90 por ciento de las prestaciones médicas se hacen en centros de salud pública porque las obras sociales están en crisis”, ejemplificó.



Y a eso se le suma la inflación y el costo de materiales e insumos en dólares. “Hay acciones y obligaciones del Estado que a pesar de la crisis se cumplen en tiempo y forma. No alcanza el sueldo, sube de combustibles, los impuestos y nosotros tenemos que ver como podemos contrarrestar. Eso solo lo podemos llevar adelante con mística y militancia”, precisó el Presidente partidario.



Aseguró que “a nosotros (la UCR) la sociedad nos demanda más. Se imaginan si hubiésemos estado en el gobierno con algunas de estas acciones nos hubieran pegado una patada en el trasero hace rato. Por eso estas elecciones provinciales son bisagra. Tenemos mucho para mostrar pero lo tenemos que hacer en lenguaje claro y directo”.