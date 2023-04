Luna Rosa: cuándo y a qué hora se verá en Argentina

Martes, 04 de abril de 2023

Luego de la increíble alineación de cinco planetas que tuvo lugar el marzo, Júpiter, Mercurio, Urano, Venus y Marte, el cielo vuelve a sorprender con otro impactante espectáculo estelar: la Luna Rosa.



Este particular fenómeno astronómico se podrá observar durante los primeros días de abril en todo el mundo. Se trata de la cuarta Luna llena del año y, afortunadamente, no será necesario contar con binoculares, telescopios o elementos similares ya que se podrá observar a simple vista.





En concreto, en Argentina y Chile la Luna Rosa será visible el 6 de abril a las 01:35hs, mientras que en Miami y Nueva York se podrá observar a las 00:35hs. Por su parte, Colombia y Perú podrán ver este espectáculo el 5 de abril a las 23:35 y una hora antes, a las 22:35, se hará visible en México.



Para apreciar este espectáculo en todo su esplendor, es recomendable buscar un lugar despejado y con poca contaminación lumínica para poder ver mejor a la Luna y disfrutar más del fenómeno.



Si bien esta no se tratará de una Superluna, la cual reaparecerá en julio, agosto y septiembre, la Luna llena sigue siendo otro espectáculo astronómico más que atractivo e impactante.