India: Creciente salinización afecta agua potable en costas

Martes, 04 de abril de 2023

La familia de Anthony Kuttappassera ha vivido en la misma casa a orillas del Mar Arábigo por más de un siglo. Él creció tomando agua del estanque y del pozo ubicado afuera de su vivienda.





Pero hace 60 años, el agua se volvió demasiado salada para beber. Luego se tornó demasiado salada para bañarse o lavar la ropa. Ahora el estanque está verde, lleno de insectos y prácticamente seco, al igual que el resto de los pozos y estanques en el área de Chellanam de Kochi, una ciudad de unos 600.000 habitantes en la costa suroccidental de la India.



El aumento en los niveles del mar debido al cambio climático está llevando agua salada al agua dulce de lugares como Chellanam, dejando inutilizable lo que había sido una parte vital de la vida diaria. Y las frecuentes fugas en las tuberías que llevan agua potable desde tierra adentro agravan el sufrimiento de los habitantes de este poblado de unos 8 kilómetros cuadrados (3 millas cuadradas), por lo que se requiere que el agua llegue en camiones cisterna.



Cada camión debe vaciarse en barriles y baldes y ser transportado a mano a las 600 viviendas del poblado.



“No tenemos agua limpia ni siquiera para lavarnos. Estamos rodeados de agua, pero no tenemos agua consumible de ningún tipo”, dijo Kuttappassera, de 73 años. “Cuando este estanque estaba en condiciones utilizables, no había estos problemas y teníamos suficiente agua para todo. No había necesidad de ninguna otra fuente. Pero ahora estamos usando agua empaquetada para todo”.





Aunque la invasión del agua salada en los acuíferos subterráneos es un problema provocado por el cambio climático en todo el mundo, las naciones más ricas pueden adaptarse con mayor facilidad. Es más difícil para países como la India, que se prevé que este año rebase a China como el país más poblado del mundo. La India aún es considerada una nación en vías de desarrollo, incluso a pesar de que se ha convertido en una de las mayores economías del planeta.



La India es el tercer mayor emisor de dióxido de carbono a nivel mundial, el cual contribuye al calentamiento global. El país da cada vez más prioridad a la transición hacia las energías limpias, con ambiciosos objetivos en energías renovables, una iniciativa de hidrógeno verde para producir combustible limpio y un programa para alentar a los habitantes a vivir de manera más sustentable.



Pero esa transición tomará tiempo. En tanto, el aumento en los niveles del mar, el cambio en los patrones oceánicos, las tormentas extremas, el uso excesivo de pozos y el desarrollo excesivo contribuyen al creciente problema de salinización en la región de Kochi, señalaron los científicos. Y ese desafío en las zonas costeras ocurre en un país en el que el acceso al agua dulce ya era un problema. Menos de la mitad de la población de la India tiene acceso a agua potable, según la UNICEF.



“La gente está sufriendo porque los acuíferos se están salinizando”, dijo Bijoy Nandan, decano de ciencias marítimas en la Universidad Cochin de Ciencia y Tecnología. La salinización ha aumentado entre un 30% y 40% desde que se realizaron los primeros análisis del agua de la zona en 1971, comentó.