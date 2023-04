Ya inscribieron 1500 abezas de ganado para remate en el interior

Martes, 04 de abril de 2023

El remate ganadero, una iniciativa del gobierno provincial, tiene expectativas favorables. Hasta la fecha se han anotado 1500 cabezas de ganado.

El presidente de la Sociedad Rural de Goya, Gastón Giqueaux destacó la iniciativa del gobierno provincial que organiza una nueva edición del remate ganadero para el 14 de abril.



Giqueaux dijo: “Es una propuesta muy buena para los pequeños productores porque les abre la posibilidad de comercializar a los precios de mercado”.



“Comparto en un 100 por ciento la iniciativa del Gobierno Provincial para hacer esos remates que aparte no tienen costo de comercialización, que hoy sabemos que esos costos te cambian el negocio, influyen demasiado en el negocio”, indicó.



“Al juntar volumen se logra pelear un precio justo. Porque por ahí un productor que logra sacar un camión jaula completa, logra obtener a otro precio por una cuestión del costo del flete y de que el negocio no lo hace solo. Por ahí está el productor que venden entre cinco y 10 cabezas, se lo castiga en el precio. Mover un camión jaula para 10 o 15 cabezas no es lo mismo que completar una jaula, entonces el remate te da la posibilidad de que los pequeños lotes se junten y lograr mejores beneficios”, explicó.



CABEZAS ANOTADAS



“En el último remate de la sociedad rural, el año pasado, fueron unas 1200 cabezas y este año por lo que pude hablar con la gente del IPT, había más de 1500 cabezas ya anotadas. Esto demuestra que es un éxito y que año a año los remates de los pequeños productores va creciendo”, informó el presidente de la Sociedad Rural.



FERIA DEL TERNERO



También, la Sociedad Rural está organizando su nueva Expo Feria del Ternero para el 19 hasta el 22 de abril.



“Será la segunda Expo Feria del Ternero Goyano, donde cada productor manda su lote para decidir el mejor fragmento. Se va a poder ver el trabajo de los productores de la zona en cuanto a calidad de hacienda y demás. Van a poder competir para ver cuál tiene el mejor lote”, finalizó.