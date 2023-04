Nueva Bombonera: se presentó el proyecto de un estadio de Boca

Lunes, 03 de abril de 2023

Jorge Reale, candidato a presidente en 2023, impulsa un megaestadio a diez cuadras del histórico templo de Brandsen 805. Te contamos los detalles.





Más de 315 mil socios tiene Boca actualmente, eso significa un récord en el fútbol argentino y segundo en el ranking mundial, solo por detrás de Bayern Múnich, con 321 mil. Un número que no deja de sorprender y enorgullecer al club, pero que también preocupa, teniendo en cuenta los 59 mil espectadores que tiene de capacidad La Bombonera.



La frase que dice que "la cancha ya quedó chica" se viene repitiendo desde hace varias décadas. La dijo Mauricio Macri en su gestión, la había dicho Alberto J. Armando, la repite por estos días Jorge Amor Ameal, quien impulsa la Bombonera 360. Hoy por hoy, si bien se llevaron a cabo ampliaciones y algunas bandejas volvieron a ser populares, menos del 20% de la masa societaria del club puede asistir como local.



Jorge Reale, candidato a presidente que competirá con la lista de Juan Román Riquelme (se presentará como vice) en estas elecciones del 2023, dio a conocer su proyecto para solucionar esta problemática y que cada vez menos bosteros se queden afuera.



El dirigente opositor, surgido del movimiento Familia Xeneize y respaldado por la agrupación Boca, La Causa, no piensa seguir remodelando para ganar algunos lugares, sino que quiere construir una Nueva Bombonera que retome el sueño de Armando.

la-nueva-bombonera2



El flamante estadio azul y oro, según el plan de Reale, se levantaría en el predio de 12 hectáreas de la Isla Demarchi, a tan solo 1300 metros del histórico templo de Brandsen 805. Hace algunas semanas, el candidato recorrió la zona en helicóptero y se reunió con el arquitecto Enrique Lombardi, quien diseñó el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y UNO de Estudiantes de La Plata.



Luego de varios estudios del suelo, se confirmó la posibilidad de que se construya un gigante de hormigón armado en la isla. “Estamos en el único lugar donde nos queda una oportunidad para hacer una nueva Bombonera, con capacidad para más de 100 mil socios (en total serán 112 mil)", indicó Reale. Y presentó las imágenes de cómo quedaría todo, con palcos vip, turísticos, cuatro mil plazas de estacionamiento, y el doble de dimensiones (330 x 302 x 77 m. Actualmente tiene 190 x 127 x 36 m).



Para poder llevar a cabo este ambicioso proyecto, tendrán que pedirle al Gobierno Nacional la cesión de la tierra o un plan a largo plazo para empezar a trabajar sobre ella. A su vez, deberán trazar con el Gobierno de la Ciudad las entradas y salidas del nuevo estadio, que sí o sí contará con tres puentes tres peatonales. La clave para negociar con ambos gobiernos será ofrecerle la posibilidad y el atractivo de que La Nueva Bombonera sea una de las sedes principales del Mundial 2030.



Respecto a la histórica Bombonera, un verdadero monumento para el barrio y para el fútbol argentino, Reale no le cerrará las puertas. Quiere que sea utilizada por el fútbol femenino, los juveniles y en algunos partidos especiales. Además, el proyecto apunta a generar un “circuito virtuoso” entre los dos estadios, que permitiría “revalorizar y desarrollar el barrio generando más actividad, para así devolverle a La Boca un poco de todo lo que dio al club”.