Liberaron a Marcelo Corazza: "Soy inocente"

Lunes, 03 de abril de 2023

El exproductor de "Gran Hermano" había sido detenido el 20 de marzo por corrupción de menores y un supuesto vínculo con una red de trata de personas.



La justicia liberó este lunes a Marcelo Corazza, el exproductor de "Gran Hermano" que había sido detenido el 20 de marzo pasado acusado de corrupción de menores y de mantener un vínculo con una red de trata de personas con fines de explotación sexual.



Una vez que recuperó su libertad tras estar detenido en el penal de Ezeiza, Corazza dijo unas pocas palabras a los medios que lo esperaban en la puerta de su casa en Tigre, provincia de Buenos Aires.

"Soy inocente. No puedo hablar más por ahora", expresó el exproductor de "Gran Hermano", quien en 2001 se convirtió en el primer ganador del reality de Telefe.



"No sé qué voy a hacer ahora... no le deseo a nadie lo que me pasó a mí", agregó ante las preguntas de periodistas que estaban en la entrada de su casa.



Marcelo Corazza fue liberado por orden del juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del juzgado en lo Criminal y Correccional 48, quien consideró que en su caso "los hechos hasta aquí probados" lo llevaron a afirmar "que su situación merece un tratamiento diferente al de sus restantes consortes de causa".



En cambio, los otros tres imputados en la causa, que son Francisco Rolando Angelotti (señalado como líder de la organización dedicada a la trata de personas), Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charpenet, seguirán detenidos porque se considera que existe el riesgo de fuga.



Sánchez Sarmiento ordenó el procesamiento sin prisión preventiva e inmediata libertad para Corazza, además de un embargo por 2 millones de pesos.



El exproductor de "Gran Hermano" deberá responder ante la Justicia "en calidad de autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de trece años en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas a un menor de trece años".



A los cuatro detenidos se los acusó de "haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".



En la causa, Marcelo Corazza está mencionado en un único hecho ocurrido, según la víctima que lo denuncia, "luego de 2001", cuando ya había ganado el reality y lo llevó en su auto particular hasta la Costanera Sur, donde se dio una situación de abuso.



De acuerdo a la investigación, los abusos ocurrieron con al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos 1999 hasta la fecha.