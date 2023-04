Valdés: "Malvinas tiene que ser el sentimiento que une al país y a Corrientes"

Lunes, 03 de abril de 2023

El gobernador presidió junto al intendente de Goya el acto central por el 41° Aniversario de la gesta de Malvinas donde el Mandatario instó a combatir el olvido creando centros de excombatientes y reivindicar la gesta como sentimiento de unión



El acto tuvo lugar en Avenida Alem y Mazanti de la localidad goyana, con un desfile cívico militar. En primer lugar el gobernador Gustavo Valdés junto al intendente de Goya Mariano Hormaechea y al jefe del Comando de la Primera División de Ejército general de Brigada, Aldo Daniel Ferrari pasaron revista y realizaron el saludo a la formación de la tropa “Malvinas Argentinas”.



A continuación se entonaron las estrofas del Himno Nacional que fue ejecutada por la Banda Militar “Puerto Argentino” perteneciente al Batallón de Ingenieros de Monte XII y la Banda de Música de la Policía de Corrientes.



Seguidamente los presentes brindaron un homenaje a los caídos en Malvinas con un minuto de silencio.



Al finalizar los discursos se entonó el Himno a Malvinas acompañado por los presentes visiblemente emocionados y seguidamente la comunidad pudo expresar su sentimiento patriótico con aplausos y vítores al paso de los héroes de Malvinas.



Acompañaron el desfile numerosas escuelas del nivel primario y secundario.



Valdés: “Combatir el olvido de Malvinas es política de estado”



En su alocución, el gobernador Gustavo Valdés subrayó que “los soldados y ex combatientes de Malvinas son el motor para que nunca olvidemos los correntinos y argentinos que las Malvinas son y serán argentinas por siempre y es lo que tenemos que reivindicar de esa querida perla austral”.



Aseguró Valdés que “hemos incorporado por primera vez a la lucha por Malvinas como una política de estado y eso debe seguir adelante más allá de los gobiernos”. En ese sentido el gobernador dijo que “tomamos una decisión política: que en cada pueblo y lugar de la provincia de Corrientes donde haya un ex soldado combatiente tenemos que levantar un Centro para luchar contra el olvido y ya llevamos 29 Centros realizados y nos quedan 4 por terminar”.







Señaló el Mandatario que “somos la única provincia que acompañamos un vuelo que se hace una vez por año (sólo interrumpido en pandemia) este es el tercer año, veinte ex soldados acompañados por dos periodistas volarán a Malvinas para que lo visiten en forma pacífica, sacarse la mochila de dolor y vean donde estuvieron y esa es iniciativa de los ex soldados y a su regreso de Malvinas tuve el honor como gobernador de la provincia, de recibirlos ya aprendiendo que todo soldado y todo aquél que haya derramado sangre por la Patria tiene que ser recibido con honor por el pueblo argentino y eso es lo que queremos tener una nueva oportunidad de recibir a estos muchachos de Malvinas”.







Valdés instó a seguir reivindicando nuestros derechos sobre Malvinas pero en forma pacífica porque “las guerras solo traen dolor y los argentinos somos un pueblo pacífico” y “debemos seguir combatiendo el olvido enseñando que es nuestro derecho y es nuestro suelo”.







Por último resaltó que “ no escuché al camarada, al amigo, al hermano Zabala ni una sola vez decir excombatientes, ellos no son excombatientes, siguen combatiendo por Malvinas, siguen combatiendo contra el olvido, siguen trabajando para construir la Patria que todos soñamos, Malvinas tiene que ser el sentimiento que une al pueblo argentino y al pueblo de Corrientes. Viva la Patria Combatientes de Malvinas!” finalizó Valdés.







Presidente del Centro de Excombatientes de Goya



Roque Zabala, el titular del centro de excombatientes goyano, fue el primer orador de la tarde. El mismo se encargó de recordar la ardua lucha de los soldados que fueron a las islas por el reconocimiento de sus derechos. “Volvimos con angustia, con un Estado que nos daba la espalda y una sociedad que hacía lo mismo”, expresó.







“El Estado debió hacerse cargo en ese momento, pero no en lo económico, sino en la salud, y no lo hicieron”, continuó, agregando que todos los avances logrados fueron en gran parte por impulso de los propios excombatientes.







“Hemos avanzado mucho, pero aún quedan deudas con nosotros, pero tenemos el reconocimiento más lindo, el del pueblo”, concluyó Zabala.







Mariano Hormaechea







El intendente anfitrión se refirió a este día como “ese sentimiento profundo de dolor de los pueblos que sufren por la integridad de su territorio”. Por esto considera importante que los argentinos “conozcamos nuestra propia geografía, Argentina no es de Ushuaia hasta la Quiaca, sino que comienza desde el Polo Sur”.







“Estas Islas son tan valiosas como cualquier otra porción de argentina, pero son privilegiadas por numerosas razones. Por ejemplo, cuentan con excelentes puertos para el comercio y la navegación, las rodean aguas valiosísimas muy aptas para la pesca, poseen reservas de hidrocarburos y sus tierras son muy fértiles”, continuó.







Luego se refirió a los excombatientes: “Son los grandes protagonistas que fueron a reivindicar estos derechos sobre nuestra soberanía, empujados a una lucha injusta por muchos motivos. Es a ellos a quienes debemos honor y gloria para siempre”.







También mencionó a las mujeres que participaron anónimamente de la guerra en el papel de enfermeras, instrumentadoras, diplomáticas, técnicas, “pero básicamente hubo madres, hijas y abuelas que escribían cartas de aliento, de amor, que mandaban esperanza, que hacían colectas, que se movilizaban. Ellas también fueron protagonistas por todas estas razones”.



Para finalizar, Hormaechea les dijo a los héroes que “son el orgullo de nuestro pueblo, porque defendieron con entereza nuestra bandera en aquel lugar donde el viento helado cortaba la cara y donde el frío congela las manos y seca la piel. Y lo hicieron con su sangre, con su vida, con su corazón y ellos son y serán siempre nuestros héroes eternos”.







Presencias







Junto al gobernador Gustavo Valdés estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia, doctor Pedro Braillard Poccard; el intendente de Goya, Mariano Hormaechea; el Comandante de la Primera División de Ejército, general de Brigada, Aldo Daniel Ferrari; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Gerardo Cassani; los ministros del Poder Ejecutivo provincial; Buenaventura Duarte (Seguridad);Adán Gaya (Desarrollo Social);María Alejandra Elciri (Turismo);Manuel Olivieri (Coordinación); Práxedes López (Educación);legisladores nacionales y provinciales; Director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván; el presidente de Ex Combatientes de Goya, Roque Zabala; el viceintendente de Goya; concejales; el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano e intendentes de localidades vecinas; Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Aldo Molina; jefes de Fuerzas federales con asiento en la provincia; presidentes de Centros de Ex combatientes del interior provincial, docentes, alumnos y comunidad de Goya.