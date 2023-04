Cardozo ponderó el plan de obras y de equipamientos sanitarios de la Provincia

Lunes, 03 de abril de 2023

El Ministro anticipó además que ya se inició el trámite para la compra de 50 ambulancias más.



"Durante la pandemia por Covid-19 se invirtió mucho en eso y ahora estamos retomando el plan edilicio. Hay una decisión política del gobernador Gustavo Valdés de avanzar en ese sentido", dijo el titular de la cartera sanitaria Ricardo Cardozo.



El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, repasó las inversiones en materia sanitaria que el Gobierno provincial impulsa este año y tras superar la etapa más difícil de la pandemia por Covid-19, que duró más de dos años y que demandó una importante erogación estatal.



"El señor gobernador Gustavo Valdés nos ha otorgado fondos suficientes para continuar con el plan edilicio de nuestras instituciones. Hay que recordar que durante la pandemia por Covid-19 se invirtió mucho en eso y ahora estamos retomando este plan", dijo el ministro Ricardo Cardozo.



Así, el funcionario detalló algunas de las inversiones que encara el Gobierno provincial. "En Goya, se está terminando la última etapa de la ampliación de la Terapia Intensiva, también allí avanza la construcción del segundo hospital pediátrico de la provincia". "Por otro lado, también hemos recorrido las obras de ampliación del hospital de Esquina y estamos con la segunda etapa de una sala del barrio Entre Ríos de la localidad de Sauce", agregó.



Y Prosiguió: "A través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos también se está avanzando con infraestructura sanitaria, como es el caso del hospital de Monte Caseros que está próximo a terminarse y también el hospital de La Cruz".



"En tanto, junto con el INVICO estamos completando las obras del hospital de Liebig y además estamos avanzando para empezar las obras del hospital de Villa Olivari, se está continuando a ampliación del hospital Dr. Ricardo Billinghurst de Ituzaingó, donde ya está a nuevo todo lo que es la Emergencia, el Shock Room, mientras avanzan los trabajos de ampliación de los Quirófanos, de la Terapia Intensiva y de Obstetricia y vamos a comenzar con las tareas para transformar la Hemoteca en un Banco de Sangre", explicó



El ministró lamentó el impacto de la inflación en relación a las inversiones sanitarias. "Nos impacta muchísimo. En el tema edilicio los costos son muy altos mes a mes. Uno hace un presupuesto determinado para una obra y ese presupuesto queda desactualizado en un par de meses y entonces hay que volver a negociar con los constructores y lo mismo pasa con los insumos", dijo.



"De igual forma, sucede con los instrumentos médicos y ni hablar de los equipamientos que implican importación, en eso hay muchas dificultades", agregó.



No obstante, enfatizó que "ya se inició el expediente de compra de alrededor de 50 ambulancias que van a venir a fortalecer nuestro parque automotor".



Situación epidemiológica



Por otra parte, el ministro habló de la situación epidemiológica actual de Corrientes. "Estamos ocupados y trabajando, tenemos alrededor de 140 casos acumulados de Dengue, pero activos tenemos cerca de 100 y de Chikungunya, tenemos alrededor de 35 acumulados, de los cuales 20 son activos", dijo y detalló: "Los departamentos donde hay casos son la capital, Ituzaingó, San Luis del Palmar y estamos investigando casos en Mercedes".



"En la capital los casos se están dando en los barrios Popular, Sur, Camba Cuá, Pirayuí, Laguna seca, Mil Viviendas y tiene mucho que ver con personas que viajaron al Paraguay", agregó.



Ante esto, recomendó "eliminar todos los elementos que puedan contener agua limpia y estancada dentro de los patios, de los hogares. Colaborar con los agentes municipales y los agentes sanitarios que visitan las casas, en cuando el ordenamiento ambiental".



"El uso de repelente, tela mosquitera, mangas largas es importante, recordemos que el mosquito pica fundamentalmente por la mañana y al atardecer", dijo y sugirió no "viajar a lugares endémicos y no automedicarse y concurrir a la consulta médica ante síntomas ".



En cuanto al hospital de Campaña escuela Hogar, el emblema de la pandemia por Covid-19, dijo: "Hoy la terapia intensiva está sin casos de Covid-19, pero está con el mayor número de pacientes. Hay más de 20 internados con respirador y las otras especialidades que se habilitaron son para atender a personas con influenza u otras patologías respiratorias y también los pacientes crónicos que son derivados de otros hospitales, por lo tanto está trabajando a full en la actualidad".



Por último, respecto a Gripe Aviar indicó: "Estamos trabajando con el SENASA y el Ministerio de Producción en relación a la vigilancia epidemiológica".