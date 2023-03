Un feroz tornado arrasó Arkansas y se preparan para recibir numerosas víctimas

Cerca de 70.000 hogares se quedaron sin electricidad y se reportó al menos un herido en estado crítico



Un tornado arrasó la capital de Arkansas y sus alrededores el viernes por la tarde, reduciendo los tejados a astillas, derribando vehículos y arrojando escombros en las carreteras mientras la gente corría en busca de refugio.



El Departamento de Bomberos de Little Rock informó de fuertes daños y escombros en el extremo oeste de la ciudad, diciendo en su página de Facebook que los bomberos estaban realizando operaciones de rescate en la zona.





El Centro Médico de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas en Little Rock estaba operando en un nivel de víctimas en masa y esperando al menos 15 a 20 pacientes del tornado, dijo la portavoz Leslie Taylor. Varias personas ya habían sido trasladadas al centro médico, pero no se disponía de un recuento exacto.

Mark Hulsey, director de proyectos especiales del condado de Pulaski, que incluye Little Rock, dijo que al menos una persona se encontraba en estado crítico. Las zonas no incorporadas del condado sufrieron daños estructurales por el tornado, pero los equipos aún no han encontrado ningún edificio “arrasado o completamente destruido”, dijo Hulsey.



Más de 350.000 personas estaban en peligro por lo que el Servicio Meteorológico Nacional calificó de “tornado grande y destructivo confirmado” que arrasó distritos comerciales y barrios de Little Rock y North Little Rock.



Los pasajeros y empleados del Aeropuerto Nacional Clinton se refugiaron en los baños y se les ordenó permanecer allí hasta las 3:45 pm. Imágenes aéreas mostraron varios tejados arrancados de viviendas en Little Rock y la cercana Benton.