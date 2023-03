Educación presentó “Epopeya Malvinas, 40 años

Viernes, 31 de marzo de 2023

La publicación está inspirada en el testimonio de los héroes correntinos.

En el marco del cierre anual por el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas, el ministerio de Educación de la Provincia realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno la presentación de la publicación “Epopeya Malvinas, 40 años”, cuyo texto está inspirado en el testimonio real de nuestros héroes correntinos, que en sus relatos revivieron su propia vida y la de sus compañeros, con algunos de los cuales siguen tejiendo la historia y recordando a aquellos que han quedado en las Islas, custodiando espiritualmente nuestra perdida Perla Austral.



El trabajo bibliográfico movilizó la creatividad de diferentes comisiones de trabajo del Ministerio de Educación de la provincia que generaron propuestas apuntando a resaltar el reconocimiento y homenaje a los héroes que nos dejó el conflicto bélico.



Vale mencionar que este domingo 2 de abril, será el cierre de un año dedicado a la memoria de uno de los acontecimientos más significativo de la historia contemporánea del pueblo argentino, que en el 2022 recordó el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas.



Por ello en concordancia con lo establecido por el Decreto 17/2022 del gobierno provincial, la cartera educativa llevó adelante por medio de las resoluciones número 392 y 857/ 2022, diferentes acciones de documentación, concientización y reflexión que quedarán para los docentes, alumnos y toda la comunidad educativa como herramientas valiosísimas de nuestra mirada sobre este hecho.



En ese sentido se desplegó el Concurso Malvinas – 40 años “La historia hoy”, también tuvo lugar una presentación de stand alusivo en la XII Feria Provincial del Libro y se lanzó el Documental “Malvinas: 40 años- Nuevas Miradas”, entre otras actividades concretadas por la diferentes Coordinaciones y Direcciones del ministerio de Educación.



Todas estas acciones, enmarcadas en la “Agenda Malvinas - 40 años”, que propuso en el 2022 y lo que va del 2023, de manera especial resaltar el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los excombatientes y a los caídos del conflicto del Atlántico Sur, como a sus familiares.



Por ello se difundieron los principales argumentos de la posición argentina en la “Cuestión de las Islas Malvinas”, con una perspectiva inclusiva, federal y desde la cultura de la paz que permita a las nuevas generaciones comprometerse con la historia y presente de las Islas Malvinas.



Emocionante relato de Ex Combatiente correntino



Sin duda alguna, el momento más emotivo del acto se dio cuando el correntino Miguel García, Ex Combatiente en Malvinas, relató una de las tantas experiencias que le tocó vivir como soldado, defendiendo la patria durante el conflicto bélico.



Con la emoción a flor de piel y lágrimas en los ojos, García contó que resultó herido por una bala en una de sus piernas, momento en el cual se le acercó un soldado inglés, quién le comunicó que la “guerra había terminado” y gentilmente le proveyó de chocolate y un cigarrillo.



Malherido y con una fractura en el fémur por el impacto de bala, García fue llevado por las tropas inglesas a la enfermería, donde recibió las curaciones correspondientes y pudo salvar su vida.



El relato de García sirvió para mostrar el costado humanitario que también tuvo la guerra. Nuestro héroe correntino puso de relieve al hablar ante los presentes, que los ingleses resaltaban en todo momento la valentía y la caballerosidad de los soldados correntinos.



A su vez, García destacó que la publicación realizada por el ministerio de Educación es importante para mantener viva la Causa Malvinas entre los jóvenes, anhelando que el material bibliográfico pueda llegar a todas las escuelas de la Provincia.



Práxedes López



En tanto, la ministra de Educación, Práxedes López, manifestó que la Causa de Malvinas tiene que “estar todos los días en la agenda permanente de nuestras currículas” y destacó la labor de los diferentes equipos de trabajo.



“Nos llena de orgullo que el relato de un Ex Combatiente como Miguel García esté plasmado en la publicación y escuchar sus palabras fue motivo de alegría, satisfacción y lágrimas para todos”, comentó la ministra.



Para concluir, Práxedes López enfatizó que la Causa Malvinas “nunca va a morir para los correntinos” y adelantó que este domingo, “vamos a estar todos presentes en Goya”, para conmemorar con un gran acto junto al gobernador Gustavo Valdés el aniversario 41º de la Gesta.



Buenaventura Duarte



“Malvinas es política de estado en la gestión de Gustavo Valdés, con un permanente apoyo a nuestros héroes, traducidos en los 29 Centros que se llevan construidos en la Provincia, el Policonsultorio para una mejor atención en la salud, y, fundamentalmente, la reivindicación de los héroes que siguen estando y los que ya se fueron”, expresó el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, para quién, los mismos “no deben ser olvidados y es nuestra obligación mantener viva la memoria día a día”.



Julio Navías



También se pronunció el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías, valorando el trabajo de la comisión de trabajo que llevó adelante el proyecto para la conmemoración por los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, con lo cual se logró un espacio de reflexión, difusión y visibilización de la “Cuestión de las Islas Malvinas”, con una perspectiva inclusiva y federal.



“Sigamos con el férreo compromiso de recordar y valorar a cada soldado correntino y a sus familiares, mirando hacia el futuro con memoria”, sentenció Navías.



José Galván



Al tomar la palabra, José Galván, titular de la Dirección Provincial de Malvinas Argentinas, en primer lugar señaló que el Ex Combatiente Miguel García “estuvo olvidado por más de 40 años, nadie supo lo que le pasó y hoy nos dio su testimonio y nos llenó de emoción y orgullo”, justo a dos días que se cumplan 41 años de aquella Guerra con el invasor inglés.



Galván resaltó que García será uno de los 20 Ex Combatientes correntinos que van a viajar el 7 de abril a Malvinas, acompañados por dos periodistas, hecho importante “para todos nuestros camaradas”.



Finalizando con sus manifestaciones, Galván informó que se iniciaron las conversaciones con el ministerio de Educación para que sean los propios Ex Combatientes quienes ofrezcan charlas en las escuelas y colegios, “para que Malvinas esté siempre presente en la memoria y en el sentimiento de nuestros jóvenes”.



Entrega de resolución



El acto fue propicio para la entrega de la resolución de aprobación de la comisión redactora y un ejemplar de la publicación.



Recibieron: por la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, Licenciada Clarisa Godoy. Como coordinadora del Proyecto y desarrollo de texto y actividades, Profesora María Sara Lanari Zubiaur.



En el desarrollo de texto y actividades: por la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, Profesora Gloria Espinoza. Por la Dirección General de Nivel Secundario, profesor Aldo Emilio Romero. Por la Dirección General de Enseñanza Privada, Licenciada Martha Mariño. Por la Dirección de Sistemas de Información, Licenciada Liliana Ocampo.



Especialista externo, Profesor y Enrique Deniri. Diseño e ilustración: Julián Merino.



Desde la comisión redactora, destacaron que a 40 años de la Guerra de Malvinas, el objetivo es hablarles a los jóvenes estudiantes desde el lugar significativo que este hecho ocupa en la historia de nuestro país y, sobre todo, de nuestro suelo correntino.



Asimismo, acotaron que es menester que ellos asuman con compromiso el reconocimiento a nuestros héroes, que entiendan que en ellos hay un poco de destino y de suerte, de hazaña y de valentía, de inteligencia y de emoción, pero sobre todo, que hubo y sigue habiendo un sentido por el bien común genuino que configura la identidad de nuestra tierra correntina. Para que el tiempo no aleje entre egoísmos e indiferencias una historia que sigue latiendo en nuestra sociedad.