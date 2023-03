Aportes de Gestión Ambiental ICAA a la gestión de los Recursos Hídricos

Viernes, 31 de marzo de 2023

En el Día Nacional del Agua que se celebra el 31 de marzo de cada año, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) hizo un repaso de las acciones y compromisos relacionados a la Gestión Ambiental integrada a los Recursos Hídricos.





En este sentido, recordó que se realiza el estudio de indicadores de calidad de agua en los ríos Corriente, Miriñay, Sistema Iberá y Arroyo Santa María, se analizan parámetros físico-químicos y microbiológicos de muestras de agua y sedimentos.



El equipo técnico a cargo del muestreo está integrado por profesionales de la Gerencia de Gestión Ambiental del ICAA y del laboratorio LABQUIAM – FACENA- UNNE, responsable de la extracción y análisis físico-químicos y bacteriológicos de las muestras. Además, el laboratorio de la Administración Provincial del Agua – Chaco (APA) y FACENA realiza las determinaciones de agroquímicos.



Así también actualmente, el ICAA junto al Ministerio de Educación están a cargo de la coordinación del desarrollo del documento marco para la implementación de educación ambiental en el ámbito de la educación formal y no formal con el aporte de un conjunto de instituciones y asociaciones.



Se interactúa además con otras instituciones como el Instituto de Hidrología de Llanuras "Dr. Eduardo Jorge Usunoff" de Azul, en particular colaborando en la logística para la realización de un muestreo en el marco de la investigación científica evaluación isotópica e hidrológica de la relación agua subterránea- humedal bajo un contexto de cambio climático y cambio de uso de suelo. Caso de estudio: Esteros del Iberá.



También prestarán colaboración al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) para realizar la toma de muestras un estudio de sedimentos de corriente fluvial de cuencas hídricas de la provincia Corrientes, que tiene por objeto la producción de mapas geoquímico ambiental de todo el territorio.



En el ámbito del Consejo Hídrico Federal (Cohife) brindan aportes técnicos para la elaboración del Documento para la Planificación de Programas de Control y Vigilancia de la Calidad del Agua para el Uso recreacional.



El Día Nacional del Agua se instauró en el año 1963, oportunidad en que la ciudad de Córdoba celebraba el 25º Aniversario de la creación de la entonces Dirección General de Hidráulica de dicha provincia.



El objetivo, ya desde aquella década, era acentuar la importancia de los recursos hídricos de nuestro país, para promover no sólo un consumo racional y un aprovechamiento equilibrado, sino también para evitar su deterioro.