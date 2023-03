Capital y Provincia decretaron feriado para el lunes: conocé los alcances Viernes, 31 de marzo de 2023 En ciudad será feriado y para los empleados provinciales que trabajen en Corrientes será día no laborable Por Resolución N° 1288 del Ejecutivo Municipal y conforme a lo establecido en la Ley N° 6494, el lunes 3 de abril será feriado municipal con motivo de la conmemoración N° 435 del aniversario de la fundación de la Ciudad de Corrientes. — Municipalidad de Corrientes (@municorrientes) March 31, 2023



La ciudad de Corrientes decidió establecer feriado municipal para el lunes 3 de abril. Es por conmemorarse un nuevo aniversario, el 435°, de la fundación de la ahora capital provincial.



La decisión fue tomada por Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Resolución 1288 conforme a lo establecido en la Ley N° 6494.



De acuerdo a la vigente Ley N°6494, que declara feriado el día de la fundación de cada localidad, el lunes, 3 de abril, será día no laborable para trabajadores provinciales de administración pública, entes autárquicos y descentralizados, y establecimientos educativos de #Capital. — Gobierno de Corrientes (@CorrientesGob) March 31, 2023



En ese sentido el gobierno provincial decidió adherirse declarando día no laborable para trabajadores provinciales de la administración pública, entes autárquicos y descentralizados, y establecimientos educativos de Capital.







