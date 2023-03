Tras cancelar Indonesia, crecen las chances de que el Mundial Sub-20 sea en Argentina

Miércoles, 29 de marzo de 2023

En principio, el torneo se encuentra programado para comenzar el 20 de mayo y finalizar el 11 de junio de 2023. "El nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo permanecen sin cambios por el momento", aseguró la FIFA.

Este miércoles, la FIFA confirmó que el Mundial Sub-20 de fútbol, que tenía como fecha de inicio este 20 de mayo, no se realizará en Indonesia. Esto se debe a que el país anfitrión rechazó la presencia de la Selección de Israel en el sorteo de los grupos alegando motivos políticos. Argentina, que no clasificó a la Copa del Mundo, podría picar en punta como nueva sede del certamen, dándole así la clasificación directa a la Selección.



Según algunos periodistas, mañana habría una reunión entre Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, junto con Gianni Infantino, presidente de la FIFA para ultimar detalles con respecto a la organización del evento mundialista.



¿POR QUÉ FIFA LE QUITÓ A INDONESIA LA REALIZACIÓN DEL MUNDIAL SUB-20?



Sucede que el gobierno indonesio se negó a aceptar, alegando motivos políticos, a la delegación de Israel -clasificado por méritos deportivos en el europeo Sub 19 del año pasado- y, al mantener esta postura, la FIFA decidió este miércoles quitarle la organización, a muy poco tiempo del arranque del certamen.



ARGENTINA, CANDIDATA A SER SEDE DEL MUNDIAL SUB-20



Al suceder esto, FIFA se ve obligada a encontrar una rápida solución, y allí apareció Argentina. Por ahora es todo muy reciente, pero está claro que hay dos puntos de interés principales para que el Mundial Sub 20 venga a nuestro país.



En primer lugar, le daría a la Selección Sub 20 la chance de participar del torneo por el derecho que tienen garantizado todos los organizadores de los torneos FIFA. Pero además, podría ser un buen banco de prueba pensando en la candidatura para el Mundial 2030. En este contexto, la Asociación del Fútbol Argentino se propuso como nueva sede del torneo juvenil.