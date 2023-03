Detectan una anomalía en el campo magnético justo encima de Sudamérica

Miércoles, 29 de marzo de 2023

Justo encima de Sudamérica, la NASA detectó un ‘punto débil’ en el campo magnético terrestre. Estos son los impactos que podría tener en la superficie.



La NASA está monitoreando el fenómeno desde hace años. Conocido como la ‘Anomalía del Atlántico Sur‘, se trata de un comportamiento atípico en el campo magnético terrestre. Justo encima de América Latina, se aprecia una región amplia que se ha debilitado a lo largo de los años.



No es la primera vez que un evento así se presenta. Por el contrario, a este fenómeno se le conoce como de ‘vasto desarrollo‘. Y ya está generando problemas entre los satélites y naves espaciales que la agencia ha lanzado al espacio exterior. Principalmente, porque están más expuestos a la radiación solar. Esto es lo que sabemos.



La mejor manera que los astrónomos de la NASA han descrito al fenómeno es como una ‘abolladura’ en el campo magnético terrestre. En ninguna otra parte del planeta se aprecia un comportamiento así, por lo que se considera una anomalía. Aunque se tiene registro de este fenómeno desde 2020, la preocupación de los investigadores no cede.



Esto es así porque el campo magnético de la Tierra nos protege naturalmente, como una coraza, contra las partículas cargadas del Sol. Gracias a él, la vida como la conocemos puede existir. Si este escudo no existiera, la radiación solar acabaría con la biosfera en cuestión de años.



La NASA ha sido enfática en que esta región más débil no afecta a la vida en la Tierra. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del espacio orbital, en donde los satélites artificiales quedan más desprotegidos de los ‘latigazos’ del Sol (conocidos como tormentas geomagnéticas). Incluso la Estación Espacial Internacional se ha visto afectada por esto, cuando pasa por esta abolladura.



¿Qué pasa con los objetos que pasan por ahí?

La NASA ha documentado los encuentros entre los dispositivos que lanza al espacio y su interacción con las partículas cargadas que vienen del Sol. Generalmente, esto es lo que les sucede al ser golpeados por los protones de alta energía que emite nuestra estrella:



Hacen cortocircuito

Funcionan mal

Quedan completamente inservibles

Aún a pesar de que se han reportado estos accidentes, la NASA no ha descifrado la verdadera naturaleza de la anomalía en el campo magnético terrestre. Un estudio publicado en el verano de 2020 sugiere que este fenómeno es muy antiguo, y empezó a formarse hace 11 millones de años.