Jey Mammón: "Estoy atravesando el peor momento de mi vida"

Miércoles, 29 de marzo de 2023

Después de días de silencio, Jey Mammón publicó un video en su cuenta de Instagram intentando defenderse de la denuncia por abuso de menores de Lucas Benvenuto.



“Estoy atravesando el momento más difícil de mi vida, por la razón de que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir”, inició.



“Por eso hace una semana tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar, no a decir, lo que les voy a decir. Pero no tengo las fuerzas, estoy en esta silla y no me puedo ni parar. Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, sentenció emocionado, más allá de que da la impresión de que está leyendo un texto en el video.



La relación según Jey

“A Lucas lo conozco. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en esa fiesta y que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos unas palabras. Hay testigos, videos, se puede probar esto que estoy diciendo. Quiero dejar esto acá. Esta semana se desmenuzó un tuit de 2011 en el que yo decía ‘soñé que garchaba con mi ex Lucas’. Dieron por sentado que Lucas era ese Lucas y yo podría decir que era otro Lucas. No. Es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, una relación. No voy a poner debajo de la alfombra ni un tuit ni mi vínculo con Lucas. En la fecha del tuit, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años. No pongo debajo de la alfombra la relación porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta que Lucas tuvo 25 años. Fue un vínculo lleno de amor, contención, consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Lo vuelvo a negar. Lo necesito negar rotundamente porque me hace mierda cada vez que lo escucho”, aseguró.



“Yo entiendo que Lucas necesita cerrar su historia, pero no es diciendo cosas que yo no hice. Yo no quiero un pacto entre las partes. El daño que se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio para buscar la verdad. Necesito recuperar mi vida”, cerró emocionado.