Perón en Corrientes: Un atentado que no fue y el primer mártir del movimiento Miércoles, 29 de marzo de 2023 un hecho pocas veces contado sucedió en una calurosa tarde correntina. Allá por 1946 cuando Perón hacía campaña para su primer presidencia intentó pisar una ciudad del interior Por Saúl Nocetti



Corría el primer día de febrero del año 1946. Fresquitas estaban aún las tremendas imágenes de un 17 de octubre que catapultó para siempre a la historia a uno de los hombres más debatidos y controversiales, tan tangencial como imprescindible para entender los fenómenos actuales.



Por aquel tiempo Juan Domingo Perón vino a Corrientes. Aunque, claro, no todo fue color de rosas. La visita se hizo a través de la principal vía de navegación de la provincia: un Paraná que vio desfilar por sus aguas cada una de las páginas de la historia de las tierras guaranías.



A bordo de un vapor llamado París, el Coronel promocionaba su campaña a Presidente para las elecciones que se realizarían ese mismo año. Justamente a Perón, lo acompañaba en la fórmula un correntino de extracción radical, usado para traccionar los votos de esa raigambre política: Hortensio Quijano que nació en una estancia del departamento de Curuzú Cuatiá pero que desarrolló gran parte de su vida en Goya. Fue abogado y destacado militante radical provincial.



Perón estuvo en esa gira en varias ciudades correntinas. Empezó por Esquina y fue luego a la propia Capital y terminó en Itatí. Si bien hubo otras visitas a la provincia, como cuando se inauguró el puente internacional en Paso de los Libres, la primera quedaría marcada a fuego.



El 1 de febrero el naciente Partido Justicialista de Goya, fundado y en ese momento comandado por Amilcar Saúl Nocetti había preparado un multitudinario acto en la histórica plaza Mitre de la ciudad. Como cualquier otra siesta de verano correntino, el calor arremetía y los hombres y mujeres que se animaban a mostrar su adherencia se alistaban a ir al centro.



El acto estaba previsto que se realice entre las 18 y las 19 horas. Justo cuando París amarrase en el puerto goyano y tanto Perón como Evita junto a algunos dirigentes sindicales y radicales de extracción renovadora marcharan hasta la multitud que los esperaba.



En ese momento, Don Chita Ramos, un comisario emérito y partícipe de la organización junto a quien sería el candidato a vicegobernador por Perón en la provincia (Santiago Ballejos que secundaba la fórmula a José Ramón Virasoro) recorre los alrededores de la plaza.



Frente al palco se ubicaba un hotel ya extinto, el Sportman, que a modo de casa antigua de varios pisos se adaptó para recibir visitantes a la “petit Paris”. En un tercer piso y mirando al centro descubre un arsenal de armamento pesado. “Ahí estaba el intento de asesinato a Perón y quien sabe cuántos mas”, recuerda las palabras de su papá Ramón Ovidio Ramos, hijo del Comisario que evitó el atentado a Perón.



“Ahí nomás mandan a avisar al vapor para que cuando amarre siga viaje porque habían descubierto este intento de asesinato”, cuenta.



Un pedido y seis balazos



No tardó en circular el rumor que se hizo fuerte y cobró vida. Tiros, corridas y la esperanzadora siesta se transformó en una turbulenta tarde-noche. Al tiempo se sabría, cuenta Ovidio, que cuatro familias “de bien” de la ciudad y de extracción liberal estaban al frente del intento de asesinato.



Al enterarse que Don Ramos había frenado la intentona, los enfurecidos opositores lo buscaron por toda la ciudad. Y asestaron 6 balazos por la espalda a Ramos, pero no a Don Chita sino a su sobrino Juan de tan solo 17 años que con el parecido físico y ancado en el caballo del comisario fue confundido y cruelmente asesinado.



El jovencito cayó tendido en pleno centro goyano. La esquina de las calles Colón y Baibiene se tiñó con el rojo de la sangre de quien sería uno de los primeros mártires del Justicialismo nacional (el mismo 17 de octubre falleció Darwin Passaponti) y el primero de Corrientes. Aquella tarde además hirieron gravemente a Haideé Lezcano de 32



“Lo buscaban a mi papá para matarlo por ser el responsable. En ese momento Juan Ramos, mi primo y sobrino de Chita (que era muy parecido a él) le pide el caballo que le preste para hacer un mandado, cuando los opositores lo ven a Juan le pegan 6 balazos en la espalda”, parafrasea Ovidio el recuerdo de la historia tantas veces contada por su papá.



Según dijo, el comisario emérito Chita Ramos no quiso hacer la denuncia contra las familias y el crimen nunca quedó esclarecido. “Fue un hecho político por el auge que desplegaba Perón en ese momento”, cierra Ovidio su recuerdo.



En la revista Todo Historia (rememorada por Orlando Aguirre en la nota “Un plan para matar a Perón” disponible en https://www.pagina12.com.ar/521948-un-plan-para-matar-a-peron) se recupera el relato del propio Santiago Ballejos quienes aseguró que se enteró a través de dirigentes del Sindicato de Trabajadores Telefónicos de Goya que un grupo de opositores estaría organizando un atentado contra la vida del Coronel Perón, en el puerto o en la plaza.



Fue ese el dato que llegó a don Chita y a la gente que organizaba el acto en Goya a buscar por todos los recodos de la ciudad.



Según contó Ballejos fue Evita quien sugiere al enterarse junto al Coronel de la situación que se evite el desembarco y se continúe navegando hacia Corrientes.



Los organizadores dan a conocer la cancelación del acto y, sin tapujos, explican los motivos de la suspensión. La indignación generó una marcha pacífica por la calle Colón y así como estaban: muchos de a pie y otros montados en sus caballos fueron recreando un 17 de octubre pero goyano.



Fue allí cuando el pueblo se volvió contra el pueblo. Los opositores se habrían posicionado en los techos de sus casas y en auto además deambulaban armados. Abrieron fuego los dirigentes liberales Bernabé Marambio Ballesteros, Gerardo Speroni, Juan Raynoldi y Ovidio Robas contra la gente que marchaba por la calle.



Un sombrero y dos balazos



“Yo no había nacido, pero mis hermanos eran chicos (nacieron en el 40 y en el 41) y siempre contaban que papá llegó de la plaza y tenía dos balazos en su sombrero”, cuenta Esperanza Soto, hija de un militante peronista de aquella época que también ayudó a reconstruir la historia.



La familia de Esperanza estuvo con el peronismo desde el primer momento. Su mamá recibió, incluso una de las máquinas de coser que regalaba la fundación Evita. “mamá fue fiscal cuando votaron por primera vez las mujeres y una vez nos revisaron todo y nos pusieron una faja de revisado en la casa. Me acuerdo cómo me retaba mamá para que no toque la faja”, detalla aunque, claramente no habla de la misma fecha.



De esta manera se configuró un hecho pocas veces relatado pero que mostró con la indeleble tinta de sus protagonistas, que la política marcó a sangre y fuego cada centímetro de la Argentina.