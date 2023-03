Denuncian que el Gobierno nacional perjudica a productores regionales de naranjas

Martes, 28 de marzo de 2023

"Están permitiendo que entre naranja de España, provocando una fuga de divisas y generando una competencia desleal", dijo Mórtola



El secretario de la Producción del Gobierno de Corrientes, Norberto Mórtola denunció este martes que el Gobierno Nacional perjudica a los productores locales de naranjas al autorizar la importación de este cítrico. "Están permitiendo que entre naranja de España, provocando una fuga de divisas y generando una competencia desleal, porque le venden dólares oficiales a $ 200 a los importadores y los citrícultores tienen que pagar los costos de producción a dólar blue a $400", fustigó el funcionario correntino.



Desde Israel, donde cumple una misión oficial junto al Gobernador Gustavo Valdés, el funcionario provincial recibió la preocupación de citricultores locales y asociaciones del sector por la presencia de esta importación autorizada por el Gobierno nacional. "Bella Vista es la capital de la naranja, sin embargo, hoy vemos en esta misma localidad que las fruterías ofrecen naranjas de España, así están destruyendo la economía regional, por los desaguisados que hacen en la macroeconomía, y los principales responsables son el presidente Alberto Fernández, y el Ministerio de Economía, Sergio Massa", se quejó Mórtola.



Además en este contexto, Mórtola indicó que “nosotros en Bella Vista, donde somos la Capital de la Naranja, hoy tenemos naranjas que Argentina importó de España a 300 pesos cada una, mientras que nosotros necesitamos que los dólares no salgan, o se usen para comprar otras cosas como computadoras para los chicos de las escuelas, resulta que compran lo que tenemos”.



Seguidamente, Mórtola destacó que de esta manera “generan una fuga de divisas porque ellos pagan 200 dólares cuando hacen la compra mientras que el productor argentino que tiene que hacerse cargo de la seca, de los impuestos, de la carga impositiva, laborales, paga 400 el blue y resulta que no puede ir con una competencia desleal”.



“Toda la zona sur de Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires tiene naranjas”, sostuvo el Secretario y agregó que “el Estado Argentino autoriza ocupar esos dólares para importar y comprar naranjas para abastecer a mejores precio ese mercado perjudicando al productor local”.



“Sabemos que hay un problema de sequía y el productor en vez de tener un cajón con 100 naranjas hoy tiene 50, esto pasa por el tema de los precios, la Nación para que no suba el precio trae naranjas del exterior, en lugar de promover políticas que beneficien tanto al productor como al consumidor”, aseveró Mórtola.



“El Estado Argentino al importar no protege la producción local, en este caso el cítrico, siendo una fruta que se produce en Argentina, y peor aún, siendo Bella Vista la Capital de la Naranja, que se esté vendiendo allí naranjas de España es una incoherencia desde el punto de vista de proteger la producción local como fuente de trabajo”, analizó el referente de Agricultura y Ganadería y agregó que “se supone que no hay dólares para nadie y con la excusa de la inflación no se les dispare, que ese es el fondo, quieren regular el precio interno para que no valga más, pero ese valor era para la producción local”.



“Ellos autorizan al importador a ocupar divisas en el exterior, les venden dólares oficiales a $ 200 a los importadores y los citrícultores tienen que pagar los costos de producción a dólar blue a $ 400 porque los insumos, los fertilizante y demás lo pagamos a 400, más todas las cargas patronales e impositivas", puso de relieve Mórtola, y agregó que de esta manera “se dan el lujo de hacer una competencia desleal, el mismo Estado nacional es el enemigo del productor argentino”.



“Producimos a $400 el dólar y ellos nos importan a $200, eso es lo que hizo Massa con todo esto, si bien hay menos producción por la sequía, en vez de apoyar al productor, Massa compra a bajo costo naranjas de España”, manifestó Mórtola y para finalizar aseguró que “hay productores que están muy molestos y tienen ganas de abandonar, porque cuando les toca ganar no les dejan y cuando les toca perder, se tienen que fundir”.