"Alberto Fernández no puede ganar ni a las figuritas": la dura crítica de una exdiputada kirchnerista Martes, 28 de marzo de 2023 La economista y exdiputada precisó que tiene "el mismo karma de impopularidad" que su predecesor, Mauricio Macri. Además, se preguntó "¿Quién quiere ir a una elección con un candidato perdedor?".

"Alberto Fernández no tiene posibilidades de ganar ni a las figuritas porque tiene el mismo karma de impopularidad que sufre Macri", refiriéndose a las chances electorales del jefe de Estado de ir por un segundo mandato.



La exlegisladora vinculada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo además que el anuncio del exmandatario Mauricio Macri , en el que informó que no competirá en las elecciones presidenciales, responde a una insuficiencia en los números respecto a las encuetas.





"Un poco se caía de maduro su decisión. Lo que cristaliza es que no llega a los dos dígitos de intención de voto, los tiempos se acortan y esa imagen altísima negativa no se mueve aun cuando este gobierno no satisface las expectativas que tuvo la gente cuando lo votó en 2019".



La exdiputada negó que el oficialismo tenga temor a una derrota electoral de Cristina Kirchner, y acusó a Patricia Bullrich de sentir miedo: "Cristina no tiene miedo. Patricia Bullrich está proyectando".



Por último, propuso a Axel Kicillof como candidato a presidente en caso de que la vicepresidenta opte por no competir. "Es el que mejor replica el cariño y vínculo, además con una enorme capacidad de gestión", concluyó.