Dos espías rusos se hacían pasar por una pareja argentina

Martes, 28 de marzo de 2023

Tenían pasaporte argentino y hablaban español, al igual que sus dos hijos. Dijeron que habían emigrado por la inseguridad. Fueron detenidos en Eslovenia.





En un caso que parece ser tomado de una serie de espionaje ambientada en la guerra fría, una pareja de rusos que se hizo pasar por argentina fue arrestada en Eslovenia. Se los acusa de ser espías de Rusia.



Según reveló el diario británico The Guardian, Maria Mayer y Ludwig Gisch llegaron en 2017 a Liubliana, capital eslovena, con sus dos hijos pequeños. Tenían pasaportes argentinos. Sus vecinos los definieron como una familia “normal y agradable”.



A sus nuevos amigos les contaron que habían emigrado de la Argentina por el aumento de la delincuencia.



Con sus allegados en Liubliana hablaban español e inglés y se disculpaban por no manejan el esloveno. Incluso, sus hijos se comunicaban entre ellos en castellano.



Se desconoce cómo obtuvieron el pasaporte argentino, aunque se sabe que vivieron un tiempo en el país.



A principios de diciembre todo cambió para la la familia Gisch-Mayer, ya que la policía y los servicios de inteligencia realizaron operativos secretos alrededor de la pareja.



The Guardian los calificó como las operaciones “mejor coordinadas en la historia reciente de Eslovenia”.



Los agentes irrumpieron en la casa, arrestaron a la pareja y llevaron a los niños a los servicios sociales.



La policía también allanó una oficina que alquilaba la pareja. En los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron una “enorme” cantidad de dinero en efectivo, según trascendió.