Con notable éxito cerró la convocatoria ArteCo 2023 Martes, 28 de marzo de 2023 El domingo último cerró la convocatoria donde aplicaron a través de la página web, galerías, proyectos y artistas individuales. La Feria se realizará los días 18,19, 20 y 21 de mayo en el predio de la Ex Usina Eléctrica de la ciudad.



El Instituto de Cultura de Corrientes se encuentra trabajando a pleno para la 5ª edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, ArteCo 2023.

El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Arq. Gabriel Romero, destacó la gran convocatoria alcanzada ya que posiciona la Feria como la gran vidriera del arte tanto en la provincia como en la Argentina y países limítrofes, con gran presencia de galerías del Paraguay.



Cada proyecto presentado para participar de esta edición será evaluado por el jurado, quienes seleccionarán las propuestas que participarán de la 5ª Feria de Arte. El jurado está integrado por Fernanda Tocalino, Paula Zacharías y Alfredo Guzmán.



La edición 2023 de ArteCo, combina la experiencia de exposición y venta de obras de manera física de artistas, proyectos y galerías que presentan artistas del NEA con un programa especial de exhibiciones, intervenciones, conversatorios y capacitaciones para vivir el arte contemporáneo de la región.



Jurados



Fernanda Toccalino es profesora de Pintura de la Escuela Nacional de Bellas Artes “P. Pueyrredón”. Estudió Grabado en Rijkscentrum Hoger Kunstonderwijs, Bélgica. Fue docente del área artística en los niveles Inicial, Medio y Superior, en el Instituto Superior "Josefina Contte": Cátedras de Pintura y Taller de Arte Experimental. Dirigió el Museo Provincial de Bellas Artes “Juan. R. Vidal de Corrientes, fue coordinadora del área de Artes Visuales del Instituto de Cultura de la Provincia y del Centro Cultural Universitario de la UNNE en Corrientes.



María Paula Zacharias es periodista especializada en Artes Visuales, licenciada en Periodismo en la Universidad del Salvador y profesora en esa casa de estudios durante ocho años. Obtuvo en IDAES-UNSAM la Diplomatura en Gestión Cultural, donde también cursó la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Desde 2001 colabora en el diario La Nación, especialmente en la sección Cultura, suplementos especiales, Ideas y La Nación Revista. Escribe, además, en revistas y otros medios, catálogos de muestras y libros de artistas. Antes de la pandemia y durante cuatro años condujo junto con Fernando García el programa ¿Por qué son tan geniales?



Alfredo Guzmán es co-fundador y co-director de Dot Fiftyone Gallery Miami y, vicepresidente y fundador de 2B non-Profit Organization Miami and, La Portland - Paraná. Esta última fue fundada en 2003 por Alfredo e Isaac Perelman, cuyas miradas se centran principalmente en el arte contemporáneo lationamericano, dedicándose exclusivamente a exhibir obras de artistas emergentes y con amplia trayectoria cuyas obras forman ideas y discursos dinámicos.



En la edición 2022 de ArteCo hubo muchas obras de arte, presentaciones de libros, música y otras actividades culturales. También una gran agenda cultural, artistas correntinos y paraguayos sorprendieron al público especializado. “Este año estamos trabajando en una programación que tendrá como centro el predio de la Ex Usina Eléctrica pero también tendrá otros espacios que acompañan a la Feria”, adelantó el arquitecto Gabriel Romero.