Por el Día del Acordeonista, artistas chamameceros rindieron homenaje a "Nini" Flores

Lunes, 27 de marzo de 2023

Auspiciado por el Gobierno provincial, este lunes se llevó adelante un Concierto por el Día Nacional del Acordeonista que se celebra los 26 de marzo, en homenaje al natalicio del reconocido acordeonista, Avelino “Nini” Flores.

Tuvo lugar en el Salón Auditorio “Julián Zini” del edificio del Banco de Corrientes, por donde desfilaron numerosos artistas chamameceros en este evento que es la séptima vez que se realiza, contó el organizador, Jorge Suligoy.



Se contó con la presencia de la mamá de “Nini” Flores, Yolanda López; de su hermano, Dardo Néstor “Rudi” Flores; su hijo, Sebastián Flores; además de invitados especiales. La conducción estuvo a cargo de Miriam Fleytas y Marcelo Núñez.



Inició pasadas las 19 horas, con la actuación de Gabriel Cocomarola, Agustín Monzón, y Samuel y Nazareno Duarte. También pasaron por el escenario “Rudi” Flores y Nico Cardozo; Mariela Campodónico; Daniel Franich; Bruno Mendoza; Juan Hipólito Benítez; Matías González; Adolfo Alegre; Luciana Chávez; Sebastián Flores Guerra; Sergio Tarnowski; Chamameceros de Ley; y Bianca Almirón.



Suligoy, en contacto con la prensa manifestó que “estamos desarrollando un concierto por el Día Nacional del Acordeonista con la idea de homenajear a un grande de la música, un hijo de la ciudad de Corrientes, ´Nini´ Flores, que se llamaba igual a su padre Avelino Flores”. Señaló que es un homenaje por el aniversario de su natalicio ya que “nació un 26 de marzo y estamos convocados aquí con la presencia de numerosos artistas que vienen a compartir la música maravillosa que nos dejó, que fue un hombre sensacional y músico fenomenal, por lo tanto consideramos que es un buen ícono para mostrar al mundo y festejar así el día de los que interpretan este maravilloso instrumento”.



Haciendo un raconto de este homenaje, indicó que “es el séptimo año que hacemos este festejo: dos años en las escalinatas del Teatro Vera, dos años estuvimos en Misiones, dos años en Buenos Aires y este es el séptimo, con mucha alegría para que se visibilicen los talentos que tenemos. El chamamé no tiene que pedir prestado a nadie y el acordeón por lo que significa en nuestro país; el acordeonista tiene que ser chamamecero y trabajo por esa postura con el apoyo de la familia, de su madre, del hermano y de todos los que lo quisieron, sumándose figuras importantes del chamamé, llamando para ser parte y dejar un testimonio para las generaciones futuras”.



Seguidamente, el organizador resaltó que “esto marca de alguna manera el rumbo que tomó la Provincia con respecto a nombrar esta música, esta forma de vida que es el chamamé como una política de estado y nosotros los privados hacemos con el apoyo estatal”, agradeciendo de manera especial al ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, porque “siempre estuvo firme en estas cosas y nos acompañan en todo”.



Al ser consultado sobre la labor de los acordeonistas en el Chamamé, Jorge Suligoy expresó que “hace pocos días hicimos una nota a ´Rudi´ Flores que es el hermano de ´Nini´, y él decía que el acordeón era el instrumento más preponderante en el género, porque el bandoneón siempre lo vinculamos con el tango, por una cuestión de costumbres también”. A esto agregó que “el acordeón sin dudas, fue desde Roque González y para atrás también, Cambá Castillo y todos sembraron ya con dos hileras lo que era un sonido muy identificatorio del Chamamé y ´Nini´ tocaba los dos instrumentos muy bien: tocaba la guitarra, la bailaba y la hacía todo bien, entonces nosotros siempre decimos que sin dudas en el acordeón nosotros lo identificábamos enseguida y decíamos ese es él”.



Con respecto a este concepto, expresó que “tanto es así que muchos jóvenes de nuestro país quieren ese sonido, compran hasta el mismo instrumento, porque sueñan con tocar parecido; entonces es toda una escuela, y ´Rudi´ desarrolló una técnica en la guitarra que los jóvenes imitan, entonces son tres escuelas en dos personas: una el dúo, como digo, después cada uno en lo suyo”. Seguidamente destacó que “el acordeón es un instrumento, que solo es un mueble nomás, el que lo hace es el músico, entonces lo que nosotros necesitamos es desarrollar estas cosas; yo no soy nacido en Corrientes, pero amo esta Provincia por el avance que tuvo en estas cosas y todavía lo mucho que nos falta trabajar en la docencia”. Añadió que “todo el mundo conozca a estos músicos porque estamos atados más a los féretros que a las semillas, y esta gente es vida, música que nos toca el corazón, que nos inspira, no es alegría para saltar y correr, sino que es una alegría más profunda, es un alimento para el espíritu”.



“Dejaron algo para continuar y darle continuidad los artistas que ya no están, todos dejaron cosas, hoy todo el mundo se preocupa por la moda, porque hay gente que canta cosas que no tiene mucho sentido o porque tienen poesías prostibularias, yo no me preocupo”, manifestó Suligoy y agregó que “después de 100 años, Cocomarola sigue siendo Cocomarola, Tarragó cumple centenario este año, y es una delicia y sigue siendo, y Montiel va a seguir siendo, Isaco y Miqueri y Félix Chávez y las modas no pueden con eso”. Asimismo, sostuvo que “te admiren en Francia habiendo tantos acordeonistas es difícil y extraordinario, además participó de cosas extraordinarias que la gente desconoce, por ejemplo que el tango que suena en la cortina de la serie nacional Los Simuladores es de Nini”.



Por último, sobre la generación de espacios chamameceros, Suligoy indicó que “los jóvenes están en una cuestión académica, en lo que es estudiar, y así como a los jóvenes se les da ese lugar, a los más grandes nos faltó eso”, y a la vez sostuvo que “a los jóvenes hay que darles la oportunidad de que conozcan lo rural, lo de barrio, que sean auténticos y no desprecien al hombre de campo porque nuestra música tiene base rural”.