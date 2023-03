Una "nave nodriza extraterrestre" podría estar enviando sondas a la Tierra, dicen científicos

Lunes, 27 de marzo de 2023

Una nave espacial nodriza de origen extraterrestre podría estar enviando sondas para explorar los planetas de nuestro sistema solar, entre ellos, la Tierra, según un informe firmado por un astrónomo de Harvard y un director del Pentágono

que además desestimaron que Oumuamua, un misterioso objeto interestelar alargado que visitó y abandonó nuestro sistema solar en 2017, sea realidad una nave extraterrestre, como se había afirmado anteriormente.



El informe de seis páginas, titulado 'Restricciones físicas en fenómenos aéreos no identificados', fue coescrito por el Dr. Sean Kirkpatrick, director de la unidad OVNI del Pentágono llamada Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), y el Presidente del Departamento de Astronomía de Harvard, el profesor Abraham Avi Loeb.



En el artículo, el científico y el principal funcionario de inteligencia plantearon la hipótesis de que los extraterrestres pueden haber enviado hace mucho tiempo una "nave nodriza" a través de la galaxia, con la capacidad de lanzar sus propias sondas más pequeñas para visitar los planetas interesantes por los que pasa, incluida la Tierra.



Argumentaron que seis meses antes de que el objeto Oumuamua cruzara por nuestro sistema solar, un pequeño meteorito de un metro de ancho llamado IM2 se estrelló contra la Tierra, objeto rocoso del cual también se propuso un origen externo al sistema solar.



"Estas sondas diminutas llegarían a la Tierra u otros planetas del sistema solar para su exploración, ya que la nave principal pasa a una fracción de la separación entre la Tierra y el Sol, tal como lo hizo Oumuamua antes de abandonar nuestro sistema", exponen los autores del borrador. "Equipadas con una gran relación superficie-masa de paracaídas, las 'semillas de diente de león' tecnológicas podrían frenar en la atmósfera terrestre para evitar quemarse y luego perseguir sus objetivos dondequiera que aterricen", agregaron.



Escribieron que los telescopios de exploración del cielo actuales, como el telescopio espacial James Webb, perderían objetos tan pequeños, mientras que 'nuestros radares de espacio profundo y valla espacial' podrían detectar OVNIs entrantes de un metro de largo hasta 36.000 km en el aire, y por lo tanto nosotros debe estar pendiente de ellos. "Dichos objetos también podrían volverse detectables ópticamente a medida que se acercan a la Tierra, especialmente si crean una bola de fuego como resultado de su fricción con el aire", escribieron.

n una entrevista con The Mail Online, Loeb dijo que su equipo en Harvard, donde ahora se desempeña como Director del Instituto de Teoría y Computación, actualmente está utilizando un gran telescopio del campus para escanear los cielos en busca de sondas u otros ovnis, y están planea instalar un segundo telescopio en los próximos meses como parte de su Proyecto Galileo.



"Solo estamos elevando hipotéticamente las posibilidades", dijo Loeb. "La NASA ahora está diseñando cosas que aterrizarán en Marte con forma de paracaídas. Estas son cosas que estamos planeando y debemos considerarlas como posibilidades para otras civilizaciones. Nuestro planeta no es único. Hay miles de millones de planetas como la Tierra en la galaxia de la Vía Láctea. Entonces, ¿por qué pensaríamos que esto es inusual?"



"No he visto datos que respalden ninguno de estos. Es solo una posibilidad. Pero con el Proyecto Galileo estamos empezando a recopilar datos ahora y los analizaremos, pero es demasiado pronto para decir algo", anticipó.



Loeb también es el fundador del Proyecto Galileo, cuyo objetivo es utilizar telescopios de alta resolución y algoritmos de inteligencia artificial para detectar y fotografiar ovnis alrededor de la Tierra, y fue el centro de la atención hace un par de años después de afirmar que el cometa Oumuamua que pasó por nuestro sistema solar en 2017, podría ser de hecho una sonda alienígena, y escribió varios libros sobre la posibilidad de vida extraterrestre.