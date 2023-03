El Gobierno provincial presentó a 20 ex combatientes que visitarán las Islas Malvinas Lunes, 27 de marzo de 2023 Junto a ellos, también partirán dos trabajadores de prensa para documentar las vivencias de los mismos en el archipiélago, durante 10 días. A través del ministerio de Seguridad, la Provincia presentó este lunes, un contingente de 20 ex combatientes que visitarán las Islas Malvinas el próximo 7 de abril.



El acto tuvo lugar en el salón Verde de Casa de Gobierno, y estuvo encabezado por el titular de la mencionada cartera, Buenaventura Duarte y el director de Malvinas Argentinas, José Galván.



Cabe remarcar que estas actividades, que se desarrollan por tercera vez, se enmarcan en la política de estado del Gobierno provincial, para reivindicar a los héroes correntinos que participaron en la Gesta de 1982.



“El primer paso que tendremos allá será el de rendir homenaje a los compañeros muertos, en el cementerio de Darwin”, informó en la oportunidad, Esteban Flores, ex soldado combatiente, que se desempeña como coordinador general de viajes a las Islas.



Por otra parte, dio cuenta que, dentro del itinerario programado, el contingente también recorrerá el campo de combate, donde recordarán anécdotas y diversas posiciones.



Malvinas, como política de estado



Al momento de su alocución, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte expresó su reconocimiento a los excombatientes y trabajadores de prensa que emprenderán el viaje hacia el archipiélago y ratificó que el Gobierno provincial tiene un compromiso como política de Estado con los héroes y ex combatientes.



Además, instó a los presentes a estar “unidos” el próximo 2 de abril, invitando públicamente a la ciudadanía a los actos programados en la ciudad de Goya, a 41 años del conflicto bélico.



José Galván



El director de Malvinas Argentinas, José Galván, declaró que para el Estado “esto no es un gasto, sino una inversión, porque Malvinas y la sangre derramada de nuestros compañeros nos trajo la democracia”.



Entre los veteranos que viajarán, Galván resaltó nombres como el de Miguel García, el primero herido en combate y que aún conserva un proyectil en su fémur. También a Eusebio Valenzuela, quien aparece en filmaciones inglesas como prisionero. “Este será un viaje curativo para todos”, agregó, explicando que él no forma parte de la comitiva porque quiere hacerlo “sin pasaporte, sin pedir permiso”.



El viaje que se presentó hoy estaba previsto desde 2020, pero se truncó por la pandemia del Covid. “Nos golpeó muy fuerte, algunos camaradas que iban a viajar esa fecha ya Dios se los llevó”, contó el director.



“Esto es política de Estado en serio, no se limita solo al 2 de Abril, Corrientes es la única provincia que tiene centros de excombatientes en cada departamento”, declaró, agradeciendo también al gobernador Valdés por posibilitar que dos periodistas viajen con ellos para documentar la experiencia.



Condolencias por el fallecimiento de Manuel Romero



Promediando el acto, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte solicitó a los presentes un minuto de silencio por el fallecimiento del periodista Manuel Romero, acaecido el pasado viernes, reconociendo su labor al momento que manifestó que “siempre informaba respetuosamente por medio de la prensa a los ciudadanos”.



Contingente a las Islas



Junto al periodista Daniel Toledo y al camarógrafo Armando Cattáneo, partirán el próximo 7 de abril a destino, los ex combatientes Jorge Aguirre (Capital), Ernesto Acevedo (Capital), Carlos Arce (Mocoretá), Héctor Canteros (Bella Vista), Juan Canteros (Goya), Ángel Flores (Capital), Eladio Galarza (Capital), Miguel García (Chavarría), José López (Chavarría), José Rito López (Empedrado), Pantaleón López (Empedrado), Froilán Morales (San Miguel), Pedro Molina (Itatí), José Niveiro (Monte Caseros), Pedro Pérez (San Luis del Palmar), Toribio Pared (San Roque), Alcides Ramírez (Paso de la Patria), Jorge Rodríguez (Curuzú Cuatiá), Laureano Romero (San Luis del Palmar), Ángel Sosa (Esquina) y Eusebio Valenzuela (Mantilla).



Presencias



Además, estuvieron presentes la ministra de Educación, Práxedes López; el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías, demás funcionarios del Poder Ejecutivo y ex combatientes de Malvinas de Capital y el Interior.