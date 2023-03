Inauguraron en el interior la primera YPF del Futuro

Jueves, 23 de marzo de 2023

La primera en su modalidad instalada en la provincia de Corrientes, es la inaugurada en Goya.



Tras la inauguración de la primera estación de servicios YPF del futuro en la provincia de Corrientes, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Pedro Gerardo Cassani manifestó sentir un orgullo de acompañar un emprendimiento para la ciudad originado en una familia emprendedora de Goya, la de Hugo Fagetti.



De igual forma, el jefe de Retail Litoral Norte Sebastián Crespo manifestó la importancia de instalar YPF en este lugar estratégico y los beneficios y ahorros que brinda a sus clientes la marca de combustible.



Ambos coincidieron en marcar la generación de oportunidad laboral para el personal de la ciudad y una respuesta a la demanda del sector productivo con los combustibles y servicios de YPF.



PEDRO CASSANI



El legislador goyano, indicó: “Elegido un lugar estratégico, al lado del Parque Industrial, el primero en aparecer con la mirada distraída hoy un centro neurálgico para el desarrollo productivo de la región”.



“Convoca a 20 familias para trabajar, es una bocanada de oxígeno a este personal que con buena remuneración permite desarrollarse en la ciudad, y debemos felicitar por esta apuesta en un momento difícil del país, por la situación económica, pero es también el tiempo para la decisión, la inversión, y la oportunidad de generar proyecto y posibilidad de trabajo genuino para nuestros vecinos”.



VISIÓN DEL SECTOR PRIVADO Y OFICIAL



El presidente de la Cámara señaló: “Estoy seguro que le irá bien, por el lugar y la capacitación recibida por el personal, esto no es una competencia sino la oportunidad de ofrecer servicios a vecinos, empresarios y productores, por eso se debe mirar la decisión política del Municipio, del Intendente de facilitar los elementos que necesitan para el desarrollo y la instalación de empresas. Es la combinación de la visión del sector privado alentado por la gestión oficial, esto servirá para que otros sectores empresariales vengan a dar nuevas oportunidades y poder instalarse en Goya”.



SEBASTIÁN CRESPO



El jefe de Retail Litoral Norte Sebastián Crespo, se refirió a esta inauguración. “Es un hecho histórico para esta ciudad. Me toca acompañar a la red de YPF, lo que seguirá sucediendo me tiene entusiasmado, me llena de orgullo, es la parte que más se disfruta de nuestro trabajo, y la posibilidad de transformar la ciudad”.



PRESENCIA DE YPF EN TODO EL PAÍS GENERADORA DE OPORTUNIDAD LABORAL



Crespo aseguró: “YPF está presente en 1.600 estaciones de servicios de todo el país, en capitales, ciudades importantes. La presencia de YPF genera la oportunidad laboral para los ciudadanos, es un trabajo blanqueado, bien pago, con todos los beneficios y muchos de los que prestarán su labor son jóvenes y es su primer empleo, es importante la función social que cumple YPF”.



FUERTE IMPACTO SOCIAL



El jefe de la red YPF afirmó: “El impacto que genera nuestra estación es importante, de allí la importancia de bajar la aplicación a su teléfono y con el geolocalizador encontrar esta YPF del futuro. Es un fuerte impacto el que genera con el cliente, esto se verá reflejado en el corto plazo a partir del trabajo de la estación de servicio del futuro”.



“La app es una herramienta orientada a la necesidad del cliente para resolver la necesidad de consumo con todo lo que la estación de servicio tiene para brindar, porque te tiene identificado como cliente. Es una herramienta de ahorro, da beneficios para los usuarios de nuestras estaciones de servicios, resuelve la necesidad de consumo al cliente de YPF”.