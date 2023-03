Cuáles son las exigencias de Harry y Meghan para asistir a la coronación de Carlos III Jueves, 23 de marzo de 2023 Si bien los duques de Sussex aún no confirmaron su presencia a la ceremonia que se realizará el próximo 6 de mayo, trascendieron los pedidos especiales de parte de la polémica pareja.

En algunas semanas, Carlos III - esposo de la difunta Lady Di y padre de William y Harry - será coronado como rey de Gran Bretaña, luego del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, en septiembre de 2022. La ceremonia que contará con la presencia de toda la familia Real, está prevista para el próximo 6 de mayo, fecha que coincide con el cumpleaños de Archie, hijo mayor de Harry y Meghan Markle.



En este sentido, los duques de Sussex, que renunciaron a formar parte de la realeza, se dispusieron a presentar algunos términos para negociar su asistencia a este evento de suma importancia para la Corona británica.

De hecho, una revista inglesa llamada OK! reveló que la pareja habría solicitado que sus hijos Archie, de tres años, y Lilibet, de sólo un año, puedan participar del protocolo de la ceremonia, al igual que lo harán los hijos de William, príncipe de Gales, y Kate Middleton: George, de 9 años, Charlotte, de 7, y Louis, de 4.



Además, Harry y Meghan habrían manifestado su deseo de saludar desde el balcón de Buckingham junto a toda la familia, aunque lo cierto es que, habiendo renunciado a su lugar en la realeza, no les corresponde ese privilegio.

Cabe destacar que los tres hijos de William y Kate sí tendrán un lugar de protagonismo, dado que está confirmada su participación en la procesión de vuelta al Palacio de Buckingham desde la abadía de Westminster, en carruaje, después de que su abuelo sea coronado.



Verdaderamente, la situación de la Corona británica ahora es particular: con la muerte de Isabel II, hay mucho en juego que podrían disputar los príncipes William y Harry, con la excepción de que, en este momento, el menor de los hermanos se encuentra en una situación de desventaja.



Resta ver qué sucederá en caso de que la familia Real responda negativamente a los pedidos de Harry y Meghan. Muchos creen que asistirán de todos modos, pero lo cierto es que esta circunstancia podría significar el quiebre definitivo entre los duques de Sussex y la realeza.