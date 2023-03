Alemania sepulta 16.000 restos de víctimas de crímenes científicos Jueves, 23 de marzo de 2023 Se trata de inocentes que murieron durante el nazismo y en otras épocas más recientes. Son víctimas del racismo científico preveía que los restos no fueran sepultados, sino que eran sepultados en zanjas.



Unos 16.000 fragmentos óseos, recuperados en varias excavaciones a partir de 2015 y pertenecientes -según los expertos- a víctimas del nazismo y de crímenes cometidos en nombre de la ciencia, han recibido sepultura en un cementerio de Berlín, Alemania.



Según decidieron las organizaciones implicadas, que informaron del acto a través de un comunicado, la ceremonia tuvo lugar "en un marco digno, no religioso y no eurocéntrico", al no haberse podido esclarecer la procedencia exacta de los restos humanos.





Parte de los huesos, hallados en terrenos de la Universidad Libre de Berlín, habían pertenecido a colecciones del antiguo Instituto Káiser Guillermo para la Antropología, la Genética Humana y la Eugenesia, que existió entre 1927 y 1945.



Según una investigación que concluyó en 2021, al menos una parte de los restos -que pertenecieron a al menos 54 hombres y mujeres de todos los grupos de edad- puede proceder de víctimas de experimentos nacionalsocialistas de la época del Tercer Reich.





Otra parte podría originarse de colecciones antropológicas y arqueológicas recabadas en los países africanos ocupados por fuerzas alemanas durante la época colonial.