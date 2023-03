María Eugenia Vidal y Quique Sacco se casaron por civil Jueves, 23 de marzo de 2023 En el mediodía de este jueves, la ex gobernadora bonaerense y el periodista deportivo dijeron 'sí, quiero' en el Registro Civil porteño de la calle Uruguay.

María Eugenia Vidal y Enrique Sacco contrajeron matrimonio, en principio, ante la ley.



Sucedió en el mediodía de este jueves, en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos ubicado en la calle Uruguay, en medio de una ceremonia íntima, donde los recién casados prefirieron adoptar un perfil bajo.

En relación a este momento tan importante en la vida de la referente política y el especialista en deportes, se filtraron algunas fotos, donde se la puede ver a ella luciendo un vestido largo y blanco, con un diseño sencillo, acompañado de una cartera en la tonalidad de rosa pastel. En cambio, Sacco prefirió una camisa celeste y pantalones claros.



Agradeciendo a aquellos que por allí pasaban y la felicitaban, la miembro de Juntos por el Cambio fue vista muy sonriente luego de dar sus votos, al igual que al novio.



Los detalles de la ceremonia religiosa

Ahora, resta la boda con un sacerdote presente que será llevada a cabo el próximo sábado 25 de marzo en la Estancia del Rosario, ubicada en el partido bonaerense de San Antonio de Areco, donde también los recién casados por civil eligieron un perfil sobrio, con pocos invitados, en lo que pareciera ser uno de los grandes eventos del año.



Desde la prensa cercana a la boda, aseguran que hay un gran operativo de seguridad preparado para que a metros a la redonda no los puedan ver, con lo cual, se presume que el ingreso de los periodistas y fotógrafos no será fácil.



El vestido que lucirá la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires será confeccionado por el diseñador Gabriel Lago, quien también se encargó de hacer brillar a la reina Letizia de España y a Pampita, en sus respectivas bodas.



Aunque habrá pocos invitados y no trascendieron sus nombres, sí se pudo saber que estarán presentes el expresidente Mauricio Macri, junto a su esposa Juliana Awada y su pequeña hija Antonia.