Presentaron en Goya el acto central por el día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas

Miércoles, 22 de marzo de 2023

El acto del 2 de abril será encabezado por el Gobernador de la provincia, y por el intendente de Goya. Contará con la participación de excombatientes y sus familias.

En la conferencia de prensa se dieron los detalles de la conmemoración y declararon que Goya será sede permanente de este acto central provincial.



El intendente Mariano Hormaechea acompañó al Ministro de Seguridad de la Provincia, Buenaventura Duarte, en la presentación de los actos centrales del próximo 2 de abril en Goya. Además participaron de esta presentación, el viceintendente Pedro Cassani (hijo), el Presidente del Centro de Excombatientes de la provincia, José Galván; El Coordinador del evento José Fernández Affur; El Presidente del CESCEM Goya Roque Zabala. En conferencia de prensa se adelantaron todas las novedades organizativas y se oficializó el Desfile Cívico Militar del 2 de abril. El mismo se realizará en la avenida Leandro Alem, de Goya.



En la reunión con los medios de prensa, el presidente del Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Goya, Roque Zabala dio la bienvenida a quienes tomaron parte en la conferencia como el jefe del Batallón Teniente Coronel Nicolás Pietrobelli; Jefe de la Unidad Regional II, Nicolás Báez; subprefecto, de la Prefectura Goya, Francisco Acosta; Segundo Comandante José Lavia, de Gendarmería Nacional; Jefe de Bomberos Voluntarios, Comandante Carlos Marcelino González, el Profesor Darío Squizatto del Ministerio de Educación de la Provincia, entre otros.



Roque Zabala comentó que él mismo impulsó las gestiones para que el acto central se haga en la ciudad de Goya, y destacó la trascendencia de esto. También argumentó a favor de que Goya se convirtiera en sede permanente de esta conmemoración. Mencionó que Goya cuenta con las condiciones para albergar un evento de estas dimensiones. Y argumentó que esta propuesta fue votada por los diferentes centros por unanimidad. Explicó entre otras cosas que había estado en desacuerdo con algunas cuestiones organizativas del pasado acto realizado en Santa Lucía y ponderó en cambio que el Estado provincial, “se puso al hombro la causa de Malvinas como política de Estado” y recalcó que Goya cuenta con la debida infraestructura para este tipo de acontecimientos.



Luego el coordinador de Eventos José Fernández Affur detalló las características generales del acto, incluyendo el desfile, disposición de las formaciones civiles y militares y de ex combatientes que tomarán parte del mismo.



El inicio del acto está previsto para su inicio a las 18,30 horas. Habrá una zona de concentración que tendrá como base las avenidas Mazzanti y Alem (frente a YPF), de ahí dos cuadras hasta la calle Esquina. Una extensión de 200 metros. Habrá un vallado para ordenar el acto.



Se prevé la participación de 1500 ex combatientes de todos los Centros de la provincia que desfilarán. Además lo harán otros 1500 alumnos de distintas escuelas. El Ejército dispondrá para el desfile cívico militar de 300 uniformados y a confirmar por parte de Gendarmería. Además, efectivos de Prefectura Naval Argentina, Policía de la Provincia, bomberos voluntarios, entre otras fuerzas e instituciones. Con motivo de este acto del domingo 2 de abril, se dispondrá de un dispositivo especial de tránsito en ese sector de la ciudad, que afectará a calles y avenidas del lugar.



CENA EN COSTA SURUBÍ



Fernández Affur destacó que Goya tiene una importante infraestructura, como el galpón del Predio Costa Surubí. Ahí, justamente, después del desfile habrá una cena para cuatro mil personas. La misma está destinada para ex combatientes; sus familiares; autoridades Provinciales y Municipales.



DESFILE DE EX COMBATIENTES



Fernández Affur estimó que si en el acto que se hizo el año pasado en Santa Lucia hubo 12 mil personas, en el desfile que se hará en la avenida Alem habrá más de veinte mil.



Se colocarán tribunas para 5 mil personas, sobre avenida Alem. Donde habrá un sector exclusivo para los ex combatientes y familiares de estos..



Se pondrán vallas, para demarcar el circuito del desfile desde calle Esquina a Paso de los Libres.



El acto conmemorativo del “Día del Veterano y los Caídos en la guerra de Malvinas”, presidirá el Gobernador de la provincia Doctor Gustavo Valdés acompañado del intendente Mariano Hormaechea, junto a Autoridades, Funcionarios y Legisladores provinciales, locales y de distintas localidades. Se dispondrá de un palco de autoridades,



El Coordinador de Eventos calculó que vendrán a Goya, ex combatientes de toda la provincia. Muchos vendrán a bordo de automóviles particulares, combis, y otros en colectivos, son 32 unidades las que arribaran a la ciudad. Incluso se diseñó una planimetría para que los distintos choferes de colectivos, sepan cómo llegar al lugar correcto, de estacionamiento. La idea es que, aproximadamente a las 16 horas, los colectivos arriben. Ingresarán por rotonda, por avenida Mazzanti hasta Alem, donde descenderán los ex combatientes, los colectivos seguirán hasta la avenida Primeros concejales y estacionarán en el predio Costa Surubí.



Los ex combatientes desfilarán, y luego se dirigirán, caminando por calle Paso de los Libres hacia el predio Costa Surubí. Donde se hará el agasajo.



En el acto actuará la banda del Ejército Argentino, también la banda de la Policía de la Provincia.



A raíz de un pedido, los efectivos de la Policía de la Provincia se presentarán con vestimenta de Cazadores Correntinos que desfilarán en dicha conmemoración.



Fernández Affur destacó que la Municipalidad de Goya brinda su completo apoyo para el éxito de este acto. Por el cual agradecieron a las autoridades municipales.



INTENDENTE HORMAECHEA



A continuación, hizo uso de la palabra el Intendente Mariano Hormaechea. El jefe comunal comentó: “Empezamos a recorrer unas semanas muy emotivas, teniendo en cuenta todo lo que representan los combatientes de Malvinas para los correntinos, para los goyanos y para todo el país. Por lo que hicieron por nosotros cuando les tocó ir a defender la Patria en la isla Malvinas. Esto de ser anfitriones en Goya arrancó hace un par de años atrás cuando Roque Zabala me dijo que Goya iba a ser la sede para hacer este gran desfile que organiza el Gobierno Provincial. Esto, hoy es una realidad. A nosotros nos pone contentos, como intendente es un honor poder estar acompañando a esta gran organización”.



“Vamos a hacer un desfile de esta magnitud donde los combatientes podrán hacer su pasaje de honor con su familia. La ciudad de Goya va estar acompañando y vendrán autoridades provinciales e intendentes de municipios vecinos que vendrán a hacer honor a nuestros combatientes que tanto nos representan, y que tienen valores que tenemos que tomarlos. Quiero agradecer el trabajo que hicieron”, destacó el jefe comunal entre otros conceptos.



“Sera un acto de grandes dimensiones, tenemos que tener todo aceitado para generar menor molestia posible en cuanto a circulación en la avenida Alem”, dijo



MINISTRO DE SEGURIDAD



En tanto que el Ministro de Seguridad de la Provincia, Buenaventura Duarte pronunció palabras emotivas en homenaje a los ex combatientes.



“El Gobierno Provincial tomó la agenda de Malvinas, el 2 de abril y al ex combatiente como una política de Estado. Es una de las pocas provincias del país, lo digo con orgullo, que tiene en cada pueblo, un centro donde existe un ex combatiente. Por eso, estuvimos trabajando con José, en estos meses para que esto sea un éxito también, donde también tenemos la colaboración importante que nos brinda Pepe Fernández Affur por su experiencia. Y las puertas están abiertas en la Municipalidad”, expresó el Ministro de Seguridad. Igualmente el ministro de Seguridad destacó que es una responsabilidad para las autoridades municipales que Goya sea sede de este acto. Al tiempo que les dirigió conceptos elogiosos al Intendente y al Viceintendente de Goya. “Los felicito a los dos por como manejan los destinos de la ciudad, que trabajan para que Goya cambie, son hechos, incluso el trabajo en Mazzanti es importante”, sintetizó el funcionario quien recalcó la importancia del acto que convocará a 1500 ex combatientes y a casi 3 mil familiares de los mismos. Por lo cual la expectativa es que la conmemoración de Goya supere lo que se vio en otras ceremonias similares.



También el funcionario recordó la obra de la nueva comisaría sexta en el barrio Devoto. Y tuvo expresiones de buenos augurios para que este acto tenga éxito. “Que sea el año de la unidad”, dijo.



“Eso nos enorgullece, Corrientes es cuna de los héroes y de los valientes. Todos, desde Martin Balza para abajo, reconocieron la valentía de los correntinos”, indicó, al tiempo que lamentó, que en contraposición a esto, se note la discriminación del Gobierno Nacional hacia Corrientes. “Vamos a enarbolar la bandera de los héroes y seguir trabajando para que todos los años sea un éxito esta conmemoración de la gesta de Malvinas”, sostuvo.



Finalmente, antes de que se abriera la ronda de preguntas de los periodistas hubo palabras del presidente del Centro Provincial de Ex combatientes, José Galván quien dijo que en rigor “esta será una conmemoración, donde recordamos a quienes descansan en Malvinas y también a sus familiares”.