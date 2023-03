Valdés entregó indumentaria a clubes de la Liga Correntina y resaltó el rol de los dirigentes

Miércoles, 22 de marzo de 2023

En el marco del acto desarrollado en el Salón Amarillo, el Mandatario, destacó el trabajo silencioso y sacrificado de los dirigentes, fundamental para la marcha de cada una de las instituciones.



Ratificando que el deporte es política de Estado, el gobernador Gustavo Valdés encabezó esta mañana la entrega de indumentaria deportiva a los 30 clubes afiliados a la Liga Correntina de Fútbol, entidad que aglutina en sus distintas categorías a 14 mil jugadores amateurs y que durante cada fin de semana despliega alrededor de 150 partidos, por lo que cada pelota y camiseta simboliza un apoyo fundamental para el trabajo social que se realiza en cada barrio de la Capital. Lo otorgado apunta a mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia de sus deportistas.



Los clubes que recibieron las respectivas indumentarias fueron: Primera “A”: Quilmes, Huracán Corrientes, Mburucuyá, Boca Unidos, Ferroviario, Alvear, Yaguareté, Lipton, Soberanía, Rivadavia, Deportivo Empedrado, Mandiyú, San Marcos, Sacachispas, Cambá Cuá y Sportivo.



Primera “B”: Independiente, Invico, San Jorge, Villa Raquel, Curupay, Peñarol, Popular, Juventud Naciente, Robinson, Barrio Quilmes, Talleres, Libertad, Dr. Montaña y Alumni.



En el acto, Valdés estuvo acompañado por el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el secretario de Deportes, Jorge Terrile y el presidente de la Liga Correntina de Fútbol, Pablo Alonso.



También se hicieron presentes, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales y nacionales, funcionarios de la municipalidad de Corrientes, autoridades de Lotería Correntina, presidentes y directivos de clubes, jugadores y público en general.



Gobernador Valdés



“La Provincia hace un esfuerzo enorme para que tengamos buenas prácticas deportivas en general, estamos tratando de llegar a la práctica de 42 deportes diferentes, y contamos con un Plan Estratégico”, indicó el Gobernador Gustavo Valdés, al momento de tomar la palabra.



“Por primera vez en mucho tiempo estamos proyectando un trabajo a 10 años, y no caben dudas que la pasión de los argentinos es el fútbol”, manifestó el Mandatario y recordó que mañana la Selección Argentina jugará por primera vez con su casaca de tres estrellas como Campeona del Mundo en el país.



“Si somos campeones es porque hay un trabajo en conjunto, de un club, de un directivo, de un equipo, en un barrio en el que miran y organizan el talento, y eso lo hacen nuestros dirigentes deportivos”, puso de relieve Valdés y en este contexto destacó que desde el Gobierno de Corrientes “apoyamos a todos nuestros dirigentes y deportistas”.



“Yo me pongo a disposición, cuenten con nosotros, traigan propuestas, nosotros tenemos a Lotería Correntina para colaborar permanentemente, y aparte de esto tenemos iniciativas para apoyar al fútbol en los barrios”, expresó Valdés.



Para finalizar, el jefe del Ejecutivo Provincial señaló que “los dirigentes saben que pueden contar con nosotros, y espero que sea de mucho provecho esto, que se repita, que sea más frecuente, que acompañen siempre”, y añadió que “hay muchos dirigentes” que “dejan su vida para organizar a tantos chicos que tienen mucho talento y necesitan un acompañamiento como deportistas y como personas”.



Jorge Terrile



A su turno, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, recordó su paso dirigencial dentro del fútbol correntino y resaltó la importancia de brindarles respuestas a los espacios que más lo necesitan ya que “para los deportistas una pelota y una camiseta significan mucho”.



Asimismo, Terrile felicitó al presidente liguista, Pablo Alonso, por el trabajo que viene realizando, “codo a codo con los clubes y con la gran familia del fútbol correntino”.



Pablo Alonso



El titular de la Liga Correntina de Futbol, Pablo Alonso, consideró que este acompañamiento es muy importante porque refleja un aporte que los clubes no podrían costear, por lo cual el aporte del Gobierno es fundamental.



Seguidamente, habló de la Liga y de las dificultades que atravesaron los clubes tras la pandemia, tanto económicas como sociales. “Las instituciones quedaron bastante golpeadas”, sostuvo en ese sentido.



Por ello, subrayó el esfuerzo de los dirigentes deportivos y de todas las personas que hacen a un club, desde profesores hasta empleados y socios, que fue clave para levantar a cada institución en medio de esa crisis.



“La Liga hoy está en un proceso de crecimiento, por suerte, gracias al trabajo que llevamos con los 30 dirigentes y sus delegados, así que estamos más que contentos, esperemos que esto de hoy se siga repitiendo, de seguir contando con el acompañamiento del Gobierno”, comentó luego.



Por último, mencionó que la Liga cuenta con más de 14 mil jugadores y jugadoras, lo que abarca un gran movimiento social y económico, con más de 150 partidos por fin de semana, por lo que es muy importante para la ciudad.



Presidenta del club Quilmes



Por su parte, la presidenta del Club Quilmes, Alejandra Ramírez, expresó su agradecimiento al Gobierno provincial por el apoyo al deporte y a los clubes de Corrientes diciendo: “desde la comisión directiva de mi club conformado por mujeres estamos muy agradecidas porque no sabíamos cómo iba a ser este nuevo camino”.



“Para un club estas indumentarias es mucho y estamos muy contentos de saber que nos sentimos acompañados”, concluyó.