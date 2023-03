Inauguraron el Ciclo Lectivo 2023 de los Centros de Desarrollo Infantil Miércoles, 22 de marzo de 2023 El acto de apertura tuvo lugar en el Centro Ará Porá, sito en el barrio Ex Aero Club. El ministro de la cartera de Desarrollo Social, Adán Gaya, realizó la apertura del ciclo lectivo de los CDI Provinciales.

El Gobierno de Corrientes, a través la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social, dio inicio al ciclo lectivo 2023 de los CDI de Capital.



Con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, se inauguró el Ciclo Lectivo 2023 de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la Provincia este miércoles 22 por la mañana en el CDI Ará Porá sito en el barrio Ex Aero Club (Avda. El Maestro e Iberá).



Además del Ministro, estuvieron presentes Manuel Santamaría, director de los Derechos de la Niñez y la Familia; directivos de los 17 CDI de la Capital y niños de estas instituciones portando las banderas de ceremonia de cada una de ellas.



Estas instituciones dependen del Ministerio a través de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia. Más de 5000 niños en toda la provincia iniciarán a partir de esta fecha el ciclo lectivo.



Cabe resaltar que son 34 instituciones de este tipo que brindan atención a niños de 45 días a 4 años, 17 de ellas ubicadas en distintos barrios de la Capital y el resto en el interior,



El acto dio inicio con una primera parte protocolar, que arrancó con el ingreso de las banderas de ceremonias de los17 CDI, la entonación del Himno Nacional Argentino y luego las autoridades presentes dieron un mensaje a la comunidad educativa y al público presente conformado por docentes, tutores, familiares y vecinos, con lo que formalmente quedó inaugurado el ciclo lectivo.







Ministro Gaya



El ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, destacó que este es “un día especial para todos los niños que son protagonistas de nuestros Centros” y valoró el trabajo conjunto entre directivos y docentes, contando con el apoyo fundamental de padres y tutores.



Seguidamente, Gaya comentó que en Capital, la Provincia cuenta con 17 CDI y en toda la Provincia existen un total de 34, que albergan a más de cinco mil niños y niñas.



Luego, Gaya trajo a todos los presentes el saludo afectuoso del gobernador Gustavo Valdés, que por razones de agenda no pudo asistir al acto y señaló que por decisión del mandatario, la Provincia avanza con pasos firmes en la construcción de 15 Centros de Desarrollo Infantil, en distintas comunas de Corrientes.



En tanto, el Ministro dejó en claro que más allá de las dificultades económicas, con “una inflación que nos golpea fuerte”, el compromiso del Gobierno es seguir avanzando con obras, refacciones y equipamiento para todos los CDI, enfatizando que “con dedicación y esfuerzo vamos a ir superando los escollos que se presentan”.



Tras agradecer a todo el personal de los CDI, quienes “ponen lo mejor de sí en el cuidado y la educación de los niños”, Gaya resaltó la confianza que depositan los padres en cada institución de este tipo” y cerró renovando el “compromiso de trabajar con fe y esperanza por un futuro mejor para nuestros niños”.







Manuel Santamaría



El director de los Derechos de la Niñez y la Familia contó que diariamente recibe pedidos y sugerencias “para perfeccionar nuestras instituciones y nuestra atención”. “Esto me hace pensar que crecimos mucho en infraestructura, equipamiento y metodologías, lo que hace crecer la demanda de vacantes”, agregó.



Por ello, el director dejó el siguiente mensaje para los docentes, directivos y auxiliares: “sigamos conservando esta actitud de desafiarnos cada día y seguir creciendo”.







Directora de CDI Ará Porá



Nancy Romero, directora del CDI, valoró el trabajo del Gobierno por “integrar a la población más vulnerable, adquirir nuevo equipamiento y capacitar constantemente”, ya que eso demuestra “un Estado preocupado por brindar una atención de calidad a todos los niños”.







Inicio del ciclo



Luego del retiro de las banderas, los niños de la sala de 4 años del CDI Ara Pura de ambos turnos cerraron el acto con un chámame El Mamboretá “acompañados del Coro Yasí”.



Hasta el momento los niños venían realizando el periodo de adaptación en cada uno de los Centros, concurriendo en horarios reducidos para ir adaptándose a las actividades de la institución, desde este miércoles los horarios ya serán a tiempo completos.



El Gobierno Provincial tiene previsto este año la inauguración de 15 nuevos Centros de Desarrollo Infantil en el interior provincial en diferentes municipios de la provincia. Están trabajando desde el Ministerio de Obras por una iniciativa de Desarrollo Social, con fondos de la Nación. Este año podrán terminar las tareas y allí se va a equipar y seleccionar las personas que trabajarán allí.



Los municipios son aquellos que actualmente no tienen infraestructura para la primera infancia. Estos son: Berón de Astrada, San Roque, Riachuelo, La Cruz, Bonpland, Mocoretá, Mburucuyá, Itatí, Alvear, Sauce, Yapeyú, Garruchos, Tatacuá, Monte Caseros y la isla Apipé.



Hasta el momento son 5.500 los chicos que asisten a los 34 CDI de la provincia y con estas nuevas instituciones se prevé que se sumen 2.000 más.







Presencias



Participaron del acto, junto al ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya; el director de los Derechos de la Niñez y la Familia, Manuel Santamaría; el viceintendente de Capital, Emilio Lanari; legisladores provinciales; el secretario de Cultura del Municipio, José Sand; secretarios y subsecretarios Provinciales y Municipales; autoridades del Ministerio de Educación, funcionarios municipales, directivos de los 17 CDI de la Capital, docentes, jardineros, tutores, y demás autoridades.