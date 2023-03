Definieron como prioritario el tratamiento del 24 de marzo en las escuelas

Miércoles, 22 de marzo de 2023



Ayer a través de una videoconferencia en la Sala de Situaciones ministerial, la ministra de Educación de Corrientes, Práxede López participó de la 124º Asamblea del Consejo Federal de Educación, junto al Ministro de Educación de la Nación

Durante la Asamblea que sesionó en el Cabildo de la Revolución de Mayo, las máximas autoridades educativas del país emitieron la declaración “40 años de Democracia en Argentina – Más Democracia, Más Educación, Más Derechos”.



“Hoy la sociedad coincide que el 24 de marzo requiere un tratamiento pedagógico, el día de la memoria, de recuperar todo eso que nos pasó y, a partir de eso, pensar en la vida cotidiana, la vida colectiva, pero también encuadrarlo en un año que nosotros queremos que en la Argentina, y en la escuela en particular, podamos tematizar los 40 años de democracia”, explicó Perczyk.



En el documento, los ministros resaltaron la decisión de ese organismo federal “de defender y promover la enseñanza en todos los niveles educativos sobre nuestra democracia, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional N 26.206”.



“La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico – social de la Nación”, sostuvieron.



Agregaron que: “estos 40 años de democracia ininterrumpida nos convocan a revisar nuestra propia historia, para poder construir así mejores presentes y futuros. El 10 de diciembre de 1983, como ciudadanía argentina, comenzamos a construir un Estado y una sociedad democrática en una situación crítica”.



Recordaron que: “el terrorismo de Estado había provocado una verdadera tragedia colectiva, a partir de la implementación de un plan sistemático de desaparición forzada de personas, que incluyó despojar a niños de sus familias de origen y de sus verdaderas identidades”.



“Las comunidades educativas fueron particularmente agredidas con una enorme cantidad de docentes y estudiantes desaparecidos, cuyas memorias son reivindicadas hoy en nuestras instituciones”, graficaron.



Los ministros de Educación del país coincidieron en que: “la democracia no es solo la más valiosa forma de gobierno, es también un proceso social que apunta a la democratización de la vida en común, a la ampliación del sujeto de derecho, a la conquista de nuevos derechos para el ejercicio de la ciudadanía y a la resolución pacífica de los conflictos inherentes de la vida colectiva”.



“La escuela argentina trabaja día a día en la construcción de nuevas ciudadanías con capacidad crítica, responsable, participativa; se trata de un ámbito privilegiado para promover y garantizar derechos, desarrollando acciones para la enseñanza de saberes y valores democráticos que contribuyan a construir lo común en la diversidad”, sostuvieron.



Agregaron que “reconocemos y celebramos, por medio de esta declaración, el trabajo cotidiano de equipos directivos, docentes, estudiantes, personal no docente, cooperadoras y a la comunidad educativa en su conjunto por apostar a la democratización educativa, aspecto fundamental de cualquier proceso de democratización social”.