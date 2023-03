11J: ECO+Vamos Corrientes convocó a una multitud en San Luis del Palmar

Miércoles, 22 de marzo de 2023

oche en el Estadio Municipal "Mboya Soto". Allí, el gobernador Gustavo Valdés se mostró confiado en que, en octubre próximo, "la Argentina votará un cambio" en favor de un presidente de la Nación que "esté comprometido con la provincia"

Como puntapié inicial de la campaña electoral hacia los comicios del 11 de junio para renovar legisladores provinciales y municipales, ECO+Vamos Corrientes convocó este martes a una multitud en la localidad de San Luis del Palmar, mediante un acto desarrollado durante la noche en el Estadio Municipal "Mboya Soto".



Allí, el gobernador Gustavo Valdés se mostró confiado en que, en octubre próximo, "la Argentina votará un cambio" en favor de un presidente de la Nación que "esté comprometido con la provincia" y en este sentido, aseguraron en la ocasión que "Corrientes va a ser el primer grito de cambio" en el país.



Fueron oradores de este primer acto hacia el 11J, primeramente, el intendente y anfitrión, Reni Buján; luego, su vice Irma Zamponi; las concejales Roxana Encinas y Victoria Navarro; los diputados provinciales Any Pereyra y Ariel Báez; el senador provincial Ricardo Colombi; el presidente de la Cámara de Diputados, Predro Cassani; el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y Valdés cerró los discursos, los cuales fueron efusivamente acompañados en el lugar por miles de sanluiseños.



En ese marco, el Gobernador explicó que eligió San Luis del Palmar como lugar del primer acto de campaña de la alianza que lidera, porque "para mi fue un sueño recuperar esta localidad, porque vi cómo durante 8 años, el Municipio no avanzaba y hoy estamos yendo para adelante con Reni Buján e Irma Zamponi". En este sentido, contabilizó que "ya estamos haciendo 21 cuadras de asfalto y vamos a llegar a 40 cuadras en poco tiempo, trabajando en conjunto".



En la misma línea, consideró que "ahora se ve la ciudad más limpia, tenemos obras escolares, está la pileta olímpica que ya hicimos" y sostuvo que "Reni es un intendente que recorre todos los días la ciudad, trabajando con su vice y sus concejales, por eso le quiero decir al pueblo de San Luis del Palmar que el 11 de junio nos dé su confianza, porque vamos a seguir trabajando con este equipo municipal".



También remarcó que "estamos haciendo el segundo campanario de San Luis del Palmar, como nos comprometimos, porque somos hombres y mujeres de fe", asegurando que "nosotros cumplimos con la palabra y trabajamos todos los días para salir adelante".



Asimismo, consideró importante la inversión en educación que realiza la gestión provincial que encabeza, destacando en ese contexto los recientes aumentos de sueldos docentes, compuestos por un 102 % al básico, el cual "va a despegar la pirámide salarial" y representa también "un aumento del 35 % de un mes al otro", en referencia a la primera etapa de la recomposición salarial anunciada.

"Nosotros garantizamos los salarios a todos los estatales, porque somos una provincia sólida", esgrimió, luego. Y como aporte educativo a los adolescentes, destacó la entrega de computadoras por alumno en el marco del programa Incluir Futuro, a sabiendas de que "la educación permite la libertad para construir el futuro de todos".



"Creemos en la producción porque Corrientes es el campo", señaló luego Valdés es su listado de prioridades esbozado en la ocasión y aseguró en este sentido que "estamos ayudando a los productores afectados por la sequía y los incendios y no estamos cobrando los impuestos para que se recuperen, porque queremos que les vaya bien", argumentando que "tenemos 23 mil productores que tienen menos de cien cabezas de ganado, no son oligarcas, son los trabajadores que sacan adelante a la provincia".



A su vez, también consideró importante seguir avanzando en el proceso de industrialización de la provincia, destacando el parque foresto industrial de Santa Rosa, único del país en su tipo, como así también los otros 18 parques industriales distribuidos en todo el territorio provincial, porque "los correntinos tenemos que industrializar nuestra producción". Así fue que luego le propuso un desafío a Buján: "Intendente, tenemos que hacer el parque industrial de San Luis del Palmar como meta para generar empleo de calidad".



"Estoy seguro que la argentina va a cambiar, que va a votar un cambio y va a venir uno que esté comprometido con la provincia de Corrientes", vaticinó Valdés sobre el final de su discurso y se mostró confiado al respecto, entendiendo que "Corrientes tiene un pueblo que comprende el destino que tenemos". Seguidamente, pidió esfuerzo para repetir el 77 % que lo reeligió: "Quiero que ganemos el 11 de junio como ganamos en la última elección".



Antes, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard consideró que "nos congregamos aquí para hacer el lanzamiento de esta campaña tan especial que va a comenzar el 11 de junio y va a terminar con las elecciones nacionales" para lo cual "tenemos que esforzarnos y asumir el desafío que significa que la gente nos ratifique su confianza". Y sostuvo que "no debemos permitir que nos arruinen el clima de paz que vivimos en Corrientes, ni que arruinen los sueños de los jóvenes", porque "hoy Corrientes está soñando, acariciando y empezando a vivir el futuro, con trabajo y creatividad, pese a la discriminacion del Gobierno nacional, esta provincia sigue de pie, caminando junto a su pueblo". Por ello aseguró que "Corrientes va a ser el primer grito de cambio en la Argentina y esta voz que saldrá de Corrientes va a dar el ánimo a todos los hombres y mujeres de la Argentina que quieren un cambio".