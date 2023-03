Un terremoto de magnitud 6,5 sacude Afganistán, Pakistán y el norte de la India

Martes, 21 de marzo de 2023

Un terremoto de una magnitud de 6,5 ha sacudido este martes diversas partes de Afganistán, Pakistán, y el norte de la India, de acuerdo con el Centro de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La agencia de noticias Reuters informa del seísmo se ha llegado a percibir en Kabul, Islamabad y Nueva Dehli, las respectivas capitales de los tres países más afectados. Al menos dos personas han fallecido en Afganistán y una adolescente ha muerto en Pakistán, según las autoridades.



El terremoto se produjo a las 21.17 hora local (17.47 en la España peninsular), con el epicentro en el noreste de Afganistán, cerca de la ciudad de Jorm, en la provincia de Badajshán, próxima a la cordillera del Hindú Kush, según el USGS. La profundidad del terremoto ha sido de 194 kilómetros. “La gente salió corriendo con el Corán en las manos”, ha relatado un periodista de la agencia AFP, que se encuentra en la ciudad de Rawalpindi (2,1 millones de habitantes), en la provincia paquistaní de Punjab.



Una adolescente de 13 años falleció en el distrito paquistaní de Swat, después de que un muro de su casa cayera sobre ella. Por otra parte, autoridades policiales del mismo distrito informaron a Reuters que al menos 34 personas han resultado heridas en esta zona del norte del país. Shafiullah Rahimi, portavoz del ministerio de mitigación de desastres de Afganistán, dijo que dos personas han fallecido en la provincia de Lagmán, en el este del país.



El Ministerio de Salud de Afganistán ha ordenado que todos los centros médicos se mantengan alerta. No obstante, el movimiento telúrico provocó ligeros daños en algunas casas de la provincia de Tahar, limítrofe con la de Badajshán, según informó a Efe el director de gestión de desastres de la zona, Mohammad Kamgar.



Un portavoz de la Cruz Roja explicó que no hay apenas información sobre la situación en Badajshán, pero que se están haciendo trabajos de revisión en otras áreas. Mahzudeen Ahmadi, jefe del departamento de información de la zona, dijo a Reuters que también estaban inspeccionando la provincia en busca de afectados, pero que aún no tenían información relativa a víctimas. “Sentimos un fuerte terremoto, según la información preliminar el principal lugar (afectado) fue el distrito de Yamgan (en la provincia de Badjshán)”, explicó.





La zona del Hindú Kush afgano es un punto de gran actividad sísmica y origen de movimientos telúricos en la región. A finales del pasado junio, un terremoto similar de magnitud 5,9 en las provincias orientales de Paktiká y Jost, fronterizas con Pakistán, provocó la muerte de más de mil personas y unos 1.500 heridos, además de la destrucción de cientos de viviendas. El del año pasado fue el seísmo más mortífero en la región desde hace casi 20 años. El país también sufrió una catástrofe en 1998, en el norte del país, cuando en febrero dos seísmos de magnitud 5,9 y 6 causaron la muerte de unas 4.000 personas. Pocos meses después, a finales de mayo, otro terremoto de magnitud 7 volvió a sacudir la zona y causó unos 5.000 muertos.