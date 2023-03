Los sorpresivos días y horarios de la novena fecha de la Liga Profesional Martes, 21 de marzo de 2023 Como es de público conocimiento y debido a la Fecha FIFA, en la cual la Selección Argentina afrontará encuentros amistosos contra los combinados de Panamá y Curazao, el próximo fin de semana no habrá actividad relacionada con la LPF Es que, este martes, la propia Liga Profesional confirmó la programación para la mencionada fecha de dicho certamen doméstico. Y, lejos de ofrecer un cronograma habitual, la misma cuenta con sorpresas realmente contundentes que dejaron a varios con la boca abierta. Sin ir más lejos por los partidos de River Plate y Boca Juniors.



Por un lado, el conjunto comandado estratégicamente por Martín Demichelis, único puntero que tiene la Liga Profesional por estos días, hará su presentación el día viernes 31 de marzo frente a Unión de Santa Fe en el Estadio Monumental. Cabe destacar que este encuentro comenzará a las 21:30 horas. Sí, nadie lo tenía en los planes.



Paralelamente, Boca Juniors, equipo que se encuentra atravesando grandes turbulencias después de las dos derrotas consecutivas que dejaron en la cuerda floja a Hugo Benjamín Ibarra, tendrá su partido el sábado 1 de abril desde las 15:30 horas como visitante de Barracas Central. Definitivamente, otra realidad que nadie imaginaba.







El cronograma completo de la novena fecha

Boca Juniors visitará a Barracas Central. (Foto: Getty)



Jueves 30 de marzo



20:00 - Defensa y Justicia vs. Vélez Sarsfield



21:30 - Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz de Mendoza







Viernes 31 de marzo



19:00 - Rosario Central vs. Gimnasia y Esgrima La Plata



19:00 - Estudiantes de La Plata vs. Newell's Old Boys de Rosario



21:30 - River Plate vs. Unión de Santa Fe







Sábado 1 de abril



15:30 - Barracas Central vs. Boca Juniors



19:00 - San Lorenzo de Almagro vs. Independiente



21:30 - Tigre vs. Lanús



21:30 - Racing Club vs. Huracán







Domingo 2 de abril



16:30 - Instituto de Córdoba vs. Talleres de Córdoba



19:00 - Colón de Santa Fe vs. Atlético Tucumán



21:30 - Banfield vs. Platense







Lunes 3 de abril



20:00 - Belgrano de Córdoba vs. Sarmiento de Junín



21:30 - Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Arsenal de Sarand