ECO+Vamos Corrientes puso primera: "2023, vamos para adelante"

Martes, 21 de marzo de 2023

Muestras de unidad, liderazgo y la clara intención de que Corrientes sea el trampolín para el cambio nacional.

Con claro liderazgo del gobernador Gustavo Valdés, ECO+Vamos Corrientes concretó este martes la reunión organizativa para los dirigentes de la capital provincial. Allí estuvieron representantes de todos los partidos que integran la alianza gobernante, donde el Mandatario les pidió ponerse "el overol" electoral para este 11 de junio y "dejar de lado los egos", aclarando que el objetivo de los comicios locales es el primer paso para la meta de este año: cambiar el Gobierno nacional que "pone palos en las ruedas" a una ciudad y una provincia que "quieren seguir avanzando hacia el futuro".



Cerca del mediodía de este martes, el salón "Lapacho" del club rojinegro, ubicado en la esquina de Salta y Moreno en la ciudad de Corrientes, se colmó de dirigentes de ECO+Vamos Corrientes. En la oportunidad hablaron los principales referentes de cada partido, como Pedro Braillard Poccard, Pedro Cassani, Eduardo Tassano y Ricardo Colombi, entre otros. El cierre de los discursos quedó a cargo de Valdés, quien enfatizó en la necesidad de que la dirigencia ponga en marcha la maquinaria electoral del oficialismo, organizándose en el territorio con estrecho vínculo social.



A espaldas de los oradores en el salón de eventos "Lapacho", en la ocasión brilló, colorido con luces led de una gran pantalla, la leyenda "2023, vamos para adelante", el slogan de campaña para este año, el cual será oficialmente estrenado en pocas horas.



"En San Luis del Palmar vamos a hacer el primer acto provincial como acto de ECO+Vamos Corrientes en esta campaña electoral para el 11 de junio", anunció el Gobernador al comenzar su alocución ante la dirigencia presente. Fue más que una invitación para el encuentro programado para las 20 de esta jornada en el Estadio Municipal "Mboya Soto".



Luego planteó que "para convencer tenemos que organizarnos, cada partido tiene que convocar a su estructura, por eso hacemos está reunión". Seguidamente, marcó la actitud que la dirigencia debe adoptar para lograr el cometido: "Hay que dejar de lado los egos y anteponer el objetivo de seguir mejorando la ciudad de Corrientes".



"Logramos que Tassano sea reelecto con casi el 80 por ciento de los votos. Hay que trabajar con las organizaciones barriales y la organización de los partidos políticos es lo que mantiene fuerte al Gobierno", sostuvo. Y definió la meta de este primer turno electoral: "Tenemos que mejorar el número de nuestros concejales para darle gobernabilidad a la Capital y seguir dándole dignidad a los vecinos. No tenemos que retroceder ni un paso, sobre todo porque luego viene una elección más importante".



En este marco, marcó la necesidad de "generar esperanza con propuestas, porque miles y miles esperan eso de nosotros, para luego empezar a hablar de lo nacional, de las cosas que tenemos que cambiar en la Argentina, porque es difícil gobernar una provincia con un Gobierno nacional que nos pone palos en las rueda".



En este sentido, Valdés se mostró optimista, al asegurar que "la gente cree en nosotros porque lo que le dijimos, cumplimos: una ciudad Capital mejor". No obstante, insistió: "Pero necesitamos que los dirigentes se organicen para poder transmitir nuestro mensaje, porque la gente nos quiere ver en los barrios movilizados. Quiero que en estas elecciones volvamos a tener la misma sed de gloria que tuvimos hace dos años cuando obtuvimos un 77 por ciento de los votos. Y no sólo hablemos con nuestros vecinos, vayamos a las organizaciones intermedias para aportar respuestas a las necesidades de la comunidad".



"Tenemos que ser la fuerza política que canaliza las soluciones", porque "seguimos siendo la esperanza de una ciudad y una provincia que quiere seguir avanzando hacia el futuro", afirmó Valdés, pidiendo en este sentido el mayor de los esfuerzos y cerró su discurso, emplazando inmediato trabajo militante, con una arenga: "A ponerse el overol".



Pedro Braillard Poccard, vicegobernador (PP): "La paz social que logró esta alianza permitió que el hombre y la mujer de Corrientes tengan la esperanza de un futuro promisorio y es eso lo que la oposición provincial trata de quebrar: esta tranquilidad que nos permite hablar del futuro y trabajar para que volvamos a ser esa gran provincia que fuimos en el siglo XIX. Por eso el 11 de junio necesitamos un gran triunfo".



Pedro Cassani, presidente de la Cámara de Diputados (ELI): "Cada campaña es una nueva oportunidad de contar lo que venimos haciendo hace más de 20 años, resolviendo problemas estructurales que tenía Corrientes. Y en Capital tenemos que contar lo que Eduardo (Tassano) y Emilio (Lanari) vienen haciendo hace casi 6 años, en cada barrio; todo lo que pudo resolver el Municipio junto a la Provincia. Tenemos que sentarnos junto al vecino a hablarle. Pero, también decirle qué hay que hacer para sacarnos de encima este Gobierno nacional. Vamos a reventar las urnas el 11 de junio que nos van a posicionar para los compromisos electorales que siguen".



Ricardo Colombi, senador provincial y presidente de la UCR provincial: "El 11 de junio a trabajar y que sea el trampolín para cambiar el Gobierno nacional que es lo que está esperando la gran mayoría del país".



Eduardo Tassano, intendente de Capital: "Se hizo una gestión en equipo entre funcionarios municipales y provinciales con mucho para exhibir de lo que hicimos juntos, por eso tenemos que enfatizar los logros en conjunto".



Claudio Polich, ministro de Obras Públicas y presidente del Comité Capital UCR: "En la faz organizativa vamos a tener reuniones de este tipo en las distintas secciones electorales. Proponemos en cada reunión que vayamos los partidos de la alianza para dinamizar la identificación de lo que cada uno tiene que hacer. Este año posiblemente habrá cuatro elecciones, por eso tenemos que diagramar las tareas y mantener la cercanía con los actores sociales de la comunidad".



Emilio Lanari, viceintendente y presidente capitalino de ELI: "No tenemos que quedarnos dormidos, ahora hay que lograr el Voto Joven, un capital importantísimo para el nuevo desafío de estas elecciones. Lo importante es mantenernos juntos y seguir trabajando. No sólo hay que cambiar la realidad de todos los correntinos, sino la de un país entero".



Augusto Costaguta (PRO): "Tenemos que repetir las elecciones de hace dos años y sacar la mayor cantidad de votos para que Corrientes no sea discriminada y logre los fondos que necesitamos para desarrollar la provincia".



Yamandú Barrios (Unión Popular): "ECO+ Vamos Corrientes es un tremendo ejército de militantes y nosotros tenemos una ventaja sobre el kirchnerismo: cuando llegamos al Gobierno, sabemos gobernar. Los que venimos de extracción peronista tenemos una doble obligación: hacernos visibles y que los compañeros que están afuera sepan que somos peronistas. Los peronistas de ECO somos lo que tenemos la capacidad de levantar el techo de esta alianza y que el 77 % de Valdés sea ahora un 80 %".



Álvaro Delfino (MID): "Hay que seguir trabajando la integración para el desarrollo y así seguir mejorando la calidad de vida de las personas, eso es lo que estamos haciendo en equipo con ECO".



Jorge Campos (PL): "El Partido Liberal ratifica su compromiso y sentido de pertenencia, para continuar y profundizar este modelo de gestión basado en el desarrollo, por eso vamos a trabajar en cada uno de los barrios para trasladar ese modelo a las urnas".



Juane Braillard Poccard (PP): "Vamos a trabajar fuerte para que sea este un gran triunfo, tenemos como herramienta la gran gestión en conjunto del Municipio con la Provincia. Salgamos a buscar los votos de esa gran cantidad de gente desilusionada con el Gobierno nacional".