"No se dejen confundir, porque les van a proponer volver al pasado" Lunes, 20 de marzo de 2023 Así lo expresó el presidente Alberto Fernández, quien hizo foco en la capacidad de "resiliencia" del país y criticó a la oposición. "No somos lo mismo", dijo.



El presidente Alberto Fernández hizo su reaparición pública este lunes, en la localidad bonaerense de Merlo, tras la intervención de hernia de disco lumbar que lo apartó varios días de la actividad. En el acto de inauguración, realizado en la Universidad Nacional del Oeste (UNO), el mandatario pidió "no volver al pasado" con los discursos de "confusión" de la oposición.El presidente expresó que "hay dos miradas de país", y afirmó que "no somos todos lo mismo", al tiempo que aprovechó para enviar cuestionamientos a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC).



En el acto de inauguración del edificio de la Escuela de Ciencias de la Salud, en el nuevo campus de la UNO, en Merlo, Alberto Fernández hizo referencia a los avances en salud, en el día que se cumplen tres años del decreto de cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, y recordó así la importancia de la ciencia y la educación.



"El que piensa que una universidad sobra debe saber que el que está sobrando es él", sentenció Alberto Fernández este lunes.



En esa línea, el presidente expresó: "No se dejen confundir, porque lo que le van a proponer es volver al pasado", y pidió "reflexionar en medio de tanto barullo" político y entender que "no somos todos lo mismo".



Junto al Jefe de Estado, estuvieron presentes los ministros Jayme Perczyk (Educación), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y de Educación bonaerense, Alberto Sileoni. También estuvieron presentes la intendenta de Merlo, Karina Menéndez, el presidente del Grupo Provincia y exintendente de esa localidad, Gustavo Menéndez y el rector de esa casa de estudios Roberto Gallo.



Tras afirmar que "el desaliento atenta directamente contra la credulidad de la política", el mandatario expuso que "a nosotros, el dolor del otro nos duele, la falta de estudios y la salud no atendida". "Para otros es un problema de mercado, ellos creen que cada uno tiene por mérito encontrar el modo para acceder a la educación", subrayó, en alusión a la oposición.