Rusia abre una causa contra el fiscal de la Corte Penal Internacional tras la orden de arresto a Putin

Lunes, 20 de marzo de 2023

El fiscal Karim Khan fue acusado de iniciar un procedimiento penal "ilegal" contra "una persona inocente" y de "preparar un ataque" contra el presidente ruso.



Rusia anunció hoy que abrió una causa penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan después de que el tribunal emitiera una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin. La corte con sede en La Haya pidió el apoyo y la "perseverancia" de la comunidad internacional para investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania.



"El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Ahmad Khan" y contra varios otros magistrados, informó el organismo ruso en un comunicado, donde indicaron que la orden de arresto a Putin es "ilegal".



El comité ruso argumenta que Khan "inició un procedimiento penal contra una persona notoriamente inocente, combinado con la acusación ilegal de haber cometido un delito grave o especialmente grave", reprodujo la agencia de noticias AFP.



El fiscal también es acusado de "preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero", precisa el documento.



Según el Comité de Investigación ruso, "el procedimiento penal es claramente ilegal ya que no hay motivos de responsabilidad penal".



Rusia consideró que la decisión era jurídicamente "nula", ya que el país no es miembro de la Corte y no reconoce la competencia del tribunal, insistió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



La Corte Penal Internacional, con sede en Países Bajos, puso en marcha una investigación sobre posibles crímenes de guerra y contra la Humanidad cometidos desde el 24 de febrero de 2022 cuando Rusia comenzó a invadir Ucrania.



El viernes se emitió una orden de detención contra Vladimir Putin y la comisaria rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por el crimen de guerra de "deportación ilegal" de niños. ucranianos.