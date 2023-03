Día del Artesano: se homenajeó a los feriantes en el Parque Mitre

Lunes, 20 de marzo de 2023

Los puntos de comercialización fueron el Parque Mitre, el Parque Eucaliptal del barrio San Jerónimo y la Plaza República del Perú, con la participación de más de 600 emprendedores.



El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia brindó un homenaje a los feriantes por celebrarse este domingo 19 el Día del Artesano. Organizado por la Dirección de Comercialización,cuya titular es Débora Galarza Alcaraz, se concretaron las diferentes ferias el día domingo 19, porque el sábado debido a las condiciones climáticas no se llevaron a cabo.



En el Parque Mitre se realizó un show de artistas locales del cual participaron Lupe Cruz, Luana Román, Cindy y su conjunto y Juanchi Costa.



Además, se entregaron obsequios a los artesanos presentes en la Feria.



Mientras que en el Parque Eucaliptal en el barrio San Jerónimo se otorgaron reconocimientos a los feriantes artesanos.



Otro punto de venta también fue en la Plaza República del Perú en las Mil Viviendas, donde los titulares del Plan Potenciar Trabajo expusieron y comercializaron sus productos.



En esta conmemoración tan especial algunos artesanos expresaron:



Noelia Gómez en el Parque Mitre comentó que "soy artesana junto con mi hija Victoria Moreau agradezco al Gobierno y al Ministerio por el reconocimiento y por el espacio que nos brindan, dándonos la oportunidad de crecer económicamente, con nuestro emprendimientos familiar”.



Por su parte Valeria Slaven contó: “pinto mates, tablas todo sobre maderas y macetas de barros también, hace un año que ferio me encanta feriar , muy contenta con el homenaje de hoy”.



Y Vega Ramona dijo: “soy artesana trabajo en la técnica de amigurumis y confecciono prendas de ropas, yo aprendí a tejer en la primaria, nos enseñaban manualidades y yo me incline por el tejido, y me decidí a ser artesana antes de la pandemia, trabajo con amigurumis y también hago atrapa sueños".



Asimismo la Directora Débora Galarza Alcaraz comentó que “estamos más que satisfechos con las ferias de Emprendedores y con los logros alcanzados, más de 8000 emprendedores registrados, 500 feriantes nos acompañan cada semana en las Ferias y hoy quisimos darles un mimo rindiéndoles homenaje con entrega de premios y reconocimientos, porque realmente son un motor importante de la Economía Social, esto es inclusión brindarles la oportunidad a que artesanos y emprendedores puedan contar con espacios gratuitos para comercializar sus productos y con todo el apoyo desde el Ministerio en cuanto a acompañamiento, asesoramientos, capacitaciones y oportunidades”.