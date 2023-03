Malvinas: Provincia brindó detalles del acto que se realizará el próximo 2 de abril

Lunes, 20 de marzo de 2023

La presentación sobre esta jornada, se llevó a cabo en el salón verde de Casa de Gobierno, esta mañana.

La Dirección Malvinas Argentinas, dependiente del ministerio de Seguridad, organiza distintas actividades para conmemorar el Día del Veterano y los Caídos en la guerra de Malvinas, el próximo 2 de abril, en la ciudad de Goya, donde se estima la concurrencia de 4mil personas.



El ministro Buenaventura Duarte y el director del mencionado área, José Galván, encabezaron el acto de lanzamiento, junto a la presencia de José Fernández Affur, organizador del evento; el presidente del Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Goya, Roque Zabala; el jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina; el subsecretario de Gobierno, Luis Bravo, y veteranos de guerra.



Programación para este 2 de abril



El acto iniciará a las 18.30 y durará aproximadamente tres horas, según informó Fernández Affur. Se espera la concurrencia de más de 1500 ex-combatientes, a los que se sumarán en el desfile alumnos, fuerzas de seguridad y otras instituciones.



El desfile será en la Avenida Alem, desde las calles Esquina hasta Paso de los Libres, mientras que la concentración será en el cruce de Alem y Mazzanti. Habrá cinco tribunas, de las cuales cuatro serán exclusivas para ex-combatientes y familiares.



Finalizado el desfile, se llevará a cabo la tradicional cena de ex-combatientes. familias y autoridades en el predio Costa Surubí.



Buenaventura Duarte: “Malvinas es política de estado”



“La causa Malvinas es política de estado en la gestión del gobernador Valdés y para ello disponemos de una gran organización para garantizar que la conmemoración en Goya de un nuevo aniversario sea un éxito”, dijo en su introducción el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte.



El funcionario provincial destacó que alrededor de 1.800 ex Combatientes serán protagonistas del desfile, quienes serán acompañados por cerca de 2.000 familiares, con lo cual “estimamos la presencia de más de 4.000 personas durante el Acto Central”.



José Galván



En tanto, al hablar ante los presentes, el titular de la Dirección Provincial Malvinas Argentinas, José Galván, en primer lugar agradeció la presencia en el acto de ex Combatientes de toda la Provincia, como así también valoró el permanente respaldo que reciben del gobernador Gustavo Valdés y del ministro Buenaventura Duarte.



Para Galván, ese apoyo se traduce en que Corrientes sea la única Provincia del país que lleva construidos 29 Centros de ex Combatientes, en los cuales les “damos contención a todos ellos y a sus familias” y subrayó con orgullo que “contamos con un moderno policonsultorio administrado por nuestros propios camaradas”.



Para concluir, enfatizó Galván que la “causas Malvinas debe mantenernos a todos unidos” y así poder rendirles el “mejor de los homenajes a nuestros héroes, los que están y los que ya se fueron, conjuntamente con la presencia de sus familias”.