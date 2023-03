El Gobernador inauguró el piso de parquet del Club Centro Estrada

Viernes, 17 de marzo de 2023

Además, entregó un tablero electrónico y pelotas de básquet. Durante su discurso anuncio también que le dará un subsidio a la institución para la construcción de baños.

Cerrando sus actividades en Bella Vista, el gobernador Gustavo Valdés realizó este viernes el corte de cintas del flamante piso de parquet y jirafas del Club Centro Estrada.



Al hacer uso de la palabra, el primer Mandatario dijo que “es un gusto poder estar hoy inaugurando acá este parquet, fue rápido, muchas veces los que somos del interior provincial necesitamos contar con fuerza, con ideas, pero con planificación”, para indicar luego que “muchas veces los clubes tienen que avanzar con una propuesta concreta y clara”. Estas obras “sabemos que terminan beneficiando en la práctica deportiva”, ya que “es un complemento no solamente para el Club como esparcimiento, sino que también, es el complemento de la escuela, la educación deportiva, la educación física, la formación física, el entrenamiento, es parte de una cultura”.



Con respecto a esto, Valdés destacó que “el deporte es parte de una cultura sana, que la tenemos que ir incorporando como hábito de vida, entonces es fundamental que el Estado se involucre, por eso nosotros destinamos estos recursos provinciales”. Agregó que “sabemos que hoy es tiempo de inflación, todos saben cómo es, es comenzar la obra y terminar la obra inmediatamente, así que estoy contento de dar este primer paso, sé que no hay inversión pública, sé que hay esfuerzo privado y esto no va a ser lo último, de regalo le traemos intendenta el tablero electrónico” indicó.



Por último, el Gobernador al mirarlo al presidente del Club, le manifestó que “después cuente con nosotros presidente, él me decía que necesitamos mejorar el techo, sin dudas hay que mejorar el techo y los baños, en lo que vamos a estar invirtiendo a través de un subsidio de Lotería Correntina, en principio de 5 millones de pesos, para que sigan creciendo, para que sigan acompañando y sigamos trabajando”.



70 años de historia



El secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, expresó que “es un gusto estar inaugurando prácticamente sobre el cimiento de este antiguo Club Estrada, de ya 70 años, esta cancha de parquet, jirafas profesionales y poder hacer de la inclusión una posibilidad para que todos los bellavistenses practiquen el deporte, con las mejores condiciones y que sea un semillero para nuestros equipos de la Liga Nacional”. Agregó que “Corrientes tiene la particularidad de tener 3 equipos en la Liga Nacional, la primera división del básquet y creo que, si comenzamos a ver hacia nuestro interior, la inversión que está haciendo el Gobierno en toda la Provincia: Goya, Santa Lucía, Saladas, Empedrado, Virasoro, en todas partes se está haciendo infraestructura deportiva”.



“Muy contenta de estar acá, de que una Comisión integrada por gente joven, con ganas de trabajar, haya tomado las riendas de este club que es tan emblemático en ciudad y es parte de la historia de los bellavistenses”, expresó la intendenta Noelia Bazzi. Añadió luego que “durante muchos años contuvo y contiene a los jóvenes bellavistenses, en la práctica de las diferentes disciplinas, así que celebro la iniciativa, las ganas, la fuerza y el compromiso desde el Estado municipal” finalizó.