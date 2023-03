Valdés destacó "años de inversión" en Berón de Astrada para "cambiar su destino"

Viernes, 17 de marzo de 2023

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este jueves el acto y desfile cívico-militar por el 259° aniversario de la fundación de Berón de Astrada.



Luego de firmar convenio con el Municipio anfitrión y de anunciar más obras de infraestructura, resaltó que durante años “venimos invirtiendo mucho” en la localidad, porque “creemos que, para cambiar significativamente el destino de un lugar, el pueblo correntino y su Gobierno tienen que hacer las inversiones necesarias para vivir mejor”.



El acto inició con la presentación de la Formación Especial “16 de marzo” al gobernador Valdés, a cargo del jefe de Tropa, Comisario Mayor Ricardo Aman, de la Policía de Corrientes. El primer Mandatario pasó revista y saludó a los efectivos, acompañado de la intendenta de Berón de Astrada, Graciela González; y del jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Arnaldo Molina.



“La fe cristiana derramó su verbo en las arenas del suelo en donde estamos parados, hecho fundacional que nos convirtió en un pueblo con un ferviente sentimiento católico hasta nuestros días, allá por mediados del siglo XVIII”, relataron a modo de presentación del evento. Y continuaron: “Lo que hoy llamamos el Departamento de Berón de Astrada no era más que una estancia de la reducción Franciscana de Itatí, es por ello, que en 1764 el Fray Bernardo Patricio Sánchez, fundó una capilla en esta locación, en honor a San Antonio de Padua, de ahí las poblaciones surgidas en torno al santuario, fueron forjando progresivamente el misterioso y encantador poblado de San Antonio de Itatí”.



De esta manera, se dio la bienvenida al patrono de la localidad, San Antonio, acompañado del sonido de campanas. Asimismo, se procedió a interpretar las estrofas del Himno Nacional, a cargo de la Banda de Música de la Policía de Corrientes; se depositaron ofrendas florales al pie del mural del Padre Bernardo Patricio Sánchez; seguido de un minuto de silencio y posterior invocación religiosa por el párroco presbítero Antonio Cardozo.



Por su parte, la Agrupación Sanmartiniana “Genaro Berón de Astrada”, hizo entrega a ex combatientes de Malvinas de la localidad, una Bandera de Ceremonia.



Subsidio y convenios con el Municipio



El titular del Poder Ejecutivo provincial aprovechó la oportunidad para firmar un Convenio con la Municipalidad de Berón de Astrada, para la construcción de la segunda etapa de un Polideportivo a través de un monto de 48 millones de pesos. También, para la concreción de veredas e iluminación, ingresos y egresos al sector Costanera en su primera etapa, por medio de una inversión de 50 millones de pesos.



Además, se dispuso la entrega de un subsidio por 3 millones de pesos al Municipio, destinado a los actos conmemorativos por los 259 años de su fundación.



“A no bajar los brazos”



Al dirigirse al pueblo de Berón de Astrada, Valdés recordó inicialmente que “parecía que había un destino de desaparición de la localidad y por eso en estos 20 años venimos invirtiendo mucho aquí”. En ese sentido señaló que “creemos que, para cambiar significativamente el destino de una localidad, el pueblo de la provincia de Corrientes y su Gobierno tienen que hacer las inversiones necesarias para vivir mejor”.



Remarcó que “tenemos una planificación hacia adelante, las cosas que estamos haciendo no son casualidades en el tiempo, por eso desde la Provincia financiamos y vemos que cambiamos el casco histórico con una obra que realmente estamos pagando los correntinos, muy merecida, y que es el asfalto del ejido urbano de la localidad”. También contó que se tomó la determinación de construir allí una sucursal del Banco de Corrientes, “lo que permite hoy a sus pobladores poder acceder a sus haberes y realizar operaciones bancarias, sin trasladarse a localidades vecinas”.



El Gobernador remarcó que “se cumplió con el compromiso de construir una escuela secundaria, porque no hay inversión más importante que pueda realizar un Estado provincial hacia el futuro que brindar una mejor educación a su pueblo y ahora nos comprometemos a ampliar sus instalaciones y hacerla de jornada extendida”, precisó, agregando que además “vamos a restaurar el edificio del Instituto de Formación Docente (IFD) para brindar mayor educación”.



“Otra de las obras que me había comprometido con Berón de Astrada, es darle la posibilidad de mejorar la infraestructura hospitalaria y estamos prácticamente terminando una de las etapas, y vamos a seguir invirtiendo en salud pública” dijo el primer Mandatario, para luego pedir un aplauso para los médicos, “por su excelente actuación durante la pandemia”, a lo que anunció seguidamente el incremento de la planta médica para el Hospital. Respecto “a la difícil situación que vive el campo y los productores debido a la gran sequía que afecta a Corrientes”, se comprometió en disponer de “la realización de perforaciones de agua potable asistiendo a los productores, para mejorar todo el sistema de riego y agua”.



En el tema energético, Valdés asumió el compromiso de hacer el posteado de cemento para la entrada de Berón de Astrada, para tener “mayor calidad energética”. Manifestó también que “lo otro que tenemos que hacer es el Paseo Costero, que hoy es de tierra: hacer una avenida donde los astradeños puedan disfrutar del esparcimiento y el trabajo, disfrutar de lo que nosotros estamos teniendo a través del Ministerio de Turismo, que es recuperar y aprovechar las lagunas que tenemos en la Provincia; por eso vamos a incluir a la localidad en esos Paseos Costeros como lo estamos haciendo en la costa norte del Paraná”; y “terminamos la Estación Transformadora con una inversión importante” agregó.



Por último, instó a la intendenta González y a la población a “no bajar los brazos, y a seguir trabajando en pos de un futuro mejor a pesar de las dificultades económicas, con una inflación que golpea el bolsillo de los ciudadanos. Tenemos la actitud y la voluntad de salir adelante, y tengo un sueño, porque con esta sequía descubrimos que los campos del norte de Corrientes son campos productivos importantes; justamente hoy me dijeron desde el ICAA que tenemos una cal para mejorar el suelo y por eso Berón de Astrada va a tener un suelo enriquecido, ya que tiene aptitudes para el cultivo del arroz, por eso el desafío es industrializar el arroz y mejorar la producción para generar puestos de trabajo y que ningún astradeño se tenga que ir”.



“Un pueblo cálido y amable”



Por su parte, la intendenta Graciela González, expresó que “hoy festejamos un aniversario más de nuestro querido pueblo San Antonio de Itatí de Berón de Astrada, 259 años donde la personalidad de un pueblo cálido y amable, perdura en cada poblador de esta comarca a pesar del vértigo de la modernidad”. Manifestó que la manera de ser de los astradeños “me pone orgullosa, y eternamente feliz de representar a esta localidad, histórica y más aún, siendo la primera mujer que gobierna este municipio”, por los cual, visiblemente emocionada añadió que “desde mi lugar, llamo a seguir renovando la responsabilidad a proyectar, emprender y apoyar, a seguir acrecentando nuestra virtud, el crecimiento del pueblo, el avance y mejoramiento de las posibilidades individuales y colectivas que nos benefician a todos”.



Dirigiéndose al Gobernador, dijo: “Estoy sumamente agradecida por el acompañamiento constante hacia nuestra gestión y muy feliz porque puede estar presente en este acto tan caro en sentimiento para nosotros” concluyó.



Luego de los discursos de la Jefa comunal y del Gobernador, el Jefe de Tropa solicitó al mismo, autorización para el inicio del desfile cívico militar. Hicieron su paso alumnos y docentes de instituciones educativas del lugar, integrantes del Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Corrientes, efectivos de fuerzas militares y de seguridad con asiento en Corrientes, como así también con fuerzas provinciales, bomberos voluntarios del lugar, municipales y ambulancias del Hospital local “J. R. Vidal”, mientras que el cierre estuvo a cargo de agrupaciones gauchas.