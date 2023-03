La Provincia destina $5 mil millones en asistencia financiera para productores en emergencia

Viernes, 17 de marzo de 2023

El Gobierno Provincial presentó esta mañana las líneas financieras destinadas a productores en emergencia por la sequía y también para fortalecer la cadena de valor de la industria cárnica.

Se trata de un paquete de $5mil millones de asistencia crediticia que se canalizan a través del Fondo de Desarrollo Industrial (FODIN) y del Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes (FIDECOR).



El anuncio se concretó esta mañana en un acto desarrollado en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, encabezado por los ministros, de Producción, Claudio Anselmo y de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, acompañados por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales, intendentes municipales, representantes de entidades rurales e intermedias y demás autoridades.



Mediante el FODIN se destinan $3 mil millones para fortalecer y modernizar la cadena de valor de la industria cárnica.



Por su parte, el FIDECOR destina $2 mil millones a productores en emergencia, y brinda líneas de relevancia, la primera de hasta $3.000.000 con plazo de hasta 84 meses, con un plazo de gracia de hasta 12 meses incluidos en el plazo total.



La segunda línea es de hasta $30.000.000 con plazo de hasta 84 meses, con un plazo de gracia de hasta 12 meses incluidos en el plazo total.



Ambas líneas crediticias del FIDECOR están dirigidas a sectores ganadero, arrocero, citrícola, hortícola, foresto y yerbatero. Son para inversiones en infraestructura, bienes de capital, y capital de trabajo, con una amortización mensual, trimestral o semestral, bajo el sistema de amortización alemán.



Ministro Anselmo



“Estas medidas son un espaldarazo para el desarrollo productivo y se pueden llevar adelante gracias al esfuerzo de la Provincia que tiene sus cuentas ordenadas y equilibrio fiscal”, señaló a manera de introducción el ministro Claudio Anselmo, quién a la vez informó que el año pasado, el FIDECOR otorgó $2 mil millones a través de distintas líneas de créditos a una tasa que no existe en el mercado, que es del 19%.



“Mantenemos esa tasa para los créditos de hasta $3.000.000 no solo para inversiones, sino también para capital de trabajo, adquisición de alimentos y reservas forrajeras e incluso para financiar los movimientos de hacienda”, puntualizó Anselmo, agregando que también se dispone de una línea más amplia para medianos productores, de hasta $30.000.000.



Por su parte, Anselmo se refirió a la asistencia crediticia que la Provincia destina a la industria cárnica, que alcanza un paquete total de $3 mil millones, para que “puedan fortalecer la actividad y adecuarse a las nuevas cadenas operativas y de comercialización.



“Esta línea es para atender la problemática de la industria cárnica, que enfrenta cambios en la adecuación de condiciones en operación y comercialización, sobre todo por la necesidad de pasar del sistema tradicional de comercialización de media res al de cuarteo troceado de la carne”, explicó el titular de la cartera de Producción, aclarando luego que a través de una resolución del ministerio a su cargo, se prorrogaron los plazos de adecuación hasta el 30 de junio del 2023 y si es necesario se va a extender la prórroga hasta que todos los frigoríficos y plantas de faenas provinciales estén en condiciones de hacerlo.



Acompañamiento permanente del Gobierno Provincial



En otro tramo de la presentación, Anselmo expresó que “estamos transitando ya tres años de emergencia agropecuaria por la sequía”, una situación que” no tiene antecedentes en los últimos 100 años en Corrientes y que ha afectado a todas las actividades productivas”.



En ese contexto, Anselmo señaló que la ganadería es sin dudas una de las más afectadas, con cerca de 22 mil productores que se dedican a la actividad. Por ello, puntualizó que la Provincia empezó con una primera declaración de Emergencia Agropecuaria a fines del 2020 para 13 departamentos y progresivamente la misma se fue extendiendo a todo el territorio provincial.



Seguidamente, el ministro afirmó que por decisión del gobernador Gustavo Valdés se emitió el decreto 3771 que prorrogó la Emergencia Agropecuaria hasta el 1 de julio del año en curso.



Asimismo, Anselmo detalló las acciones que viene desplegando la Provincia, por expresas instrucciones del gobernador Valdés para asistir y acompañar a los productores ante la situación de emergencia suscitada por la extrema sequía.



En ese marco mencionó la entrega de alimentos balanceados para los productores ganaderos, sobre todo los más pequeños que han sido los más vulnerables. Así, se llevan entregados más de 750.000 kilos de alimentos a 3.000 productores en 20 localidades y progresivamente se llegará a todas las localidades afectadas, sobre todo en el la zona Centro – Sur de la Provincia.



También trajo a colación la importancia de los Remates para pequeños y mediano productores, una herramienta fundamental para la comercialización de hacienda, en un momento en que es necesario no solamente vender la tradicional zafra de terneros de otoño, sino descargar los campos, que significa un proceso de liquidación de hacienda.



Por ello, a través del Idercor ya se realizaron 5 Remates de este tipo, en los cuales han participado alrededor de 500 productores y se comercializaron 8.000 cabezas. En la agenda están previstos otros 15 Remates más hasta totalizar 20, recordándose que en los mismos se subsidian los costos de comercialización, derechos y de flete para que cada productor perciba un precio pleno.



En tanto, Anselmo calificó como positivo el trabajo conjunto con el SENASA y FUCOSA para agilizar y flexibilizar la Campaña de Vacunación Antiaftosa que arrancó el 13 de marzo.



Otra de las medidas calificadas como claves para la producción es la ampliación la presentación de las declaraciones juradas para la Emergencia Agropecuaria.



En este horizonte, Anselmo puso de relieve que se dictaron resoluciones que mantienen abierto el registro, no solo para los productores que no se hayan presentado, sino para que quienes hoy están en una situación más grave, puedan hacerlo nuevamente y actualizar su situación y en los casos que correspondan, ingresar en la declaración de desastre, fundamentalmente en los departamentos del Centro – Sur de la Provincia, los más afectados, como ser Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Monte Caseros, Sauce, Esquina y Goya.