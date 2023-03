Anuncian que todos los jubilados de la Provincia van a percibir el monto del plus sin descuentos Viernes, 17 de marzo de 2023 “Di instrucciones y todos van a percibir el mismo monto de plus sin descuentos, ya que vamos a hacernos cargo a través del Tesoro de la Provincia”, manifestó en ese sentido Valdés.



En declaraciones a la prensa efectuadas en la localidad de Bella Vista, donde cumple una agenda de actividades oficiales, el gobernador Gustavo Valdés comunicó que la Provincia se hará cargo con recursos propios, de los descuentos en el plus salarial que por aplicación de la Ley Previsional se les aplicó a 2.400 jubilados, quienes no habían realizado los aportes correspondientes.



De esta manera, ese número de jubilados percibirá normalmente el aumento anunciado oportunamente para el mes de marzo en el plus salarial, de acuerdo a lo señalado por el mandatario provincial.