Lunes, 13 de marzo de 2023



El Mandatario provincial, siguiendo su agenda en la Capital correntina, entregó 887 notebooks en la Escuela Secundaria “Dr. René Favaloro”, en el marco del Programa Incluir Futuro.

En la oportunidad, destacó la labor docente en el diseño de contenidos educativos, a través de las plataformas Corrientes Play y Educa Play. De este modo, el Gobierno de Corrientes apunta de manera decisiva a la educación pública y gratuita como generadora de igualdad de oportunidades.





Este lunes por la tarde, finalizado el acto de entrega de notebooks en los colegios Secundarios “Eloy Miguel Ortega” y “Brigadier Pedro Ferré”, el Gobernador Gustavo Valdés, se dirigió al Bº Dr. Montaña para entregar otras 887 dispositivos móviles con el compromiso de acortar la brecha digital.



Acompañado de su comitiva, el Gobernador Valdés, alrededor de las 14:30 en el Colegio “Dr. René Favaloro” del Bº Dr. Montaña, donde el mismo estuvo acompañado del intendente Eduardo Tassano, la ministra de Educación, Práxedes López, y de la directora de la Institución, Alba Montero.



El gobernador Valdés al dirigirse a los presentes, les manifestó a los padres y alumnos que “el programa Incluir Futuro, es un programa que está diseñado para incorporar a nuestros alumnos, fundamentalmente de la secundaria, en principio a todo lo que tiene que ver con la conectividad” y añadió que “tener una computadora es fundamental, pero Incluir Futuro es más que una computadora, es la posibilidad de que nuestros alumnos puedan incluir, puedan ingresar y acceder al contenido digital”.



Con respecto a esto último, el Gobernador explicó que “el contenido digital, nosotros lo hacemos mediante dos plataformas, Educa Play y Corrientes Play, en esos lugares nosotros tenemos docentes, profesores que nos dan lecciones, que nos dan guía, que nos dan conocimiento pero de lo que nosotros creemos, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestra lengua, de lo que nosotros creemos que tiene que ir dentro de la currícula educativa” y luego agregó que “la otra, Corrientes Play pueden acceder a ese contenido, si nosotros no le damos la oportunidad a nuestros alumnos, de que accedan al contenido digital vamos a quedar relegados como comunidad educativa de todo lo que es el esplendor del conocimiento 2.0”.



Para finalizar, Valdés insistió en que “el programa Incluir Futuro es un programa revolucionario, en la provincia de Corrientes, pero revolucionario educativo y que nosotros podemos otorgar con un esfuerzo del Gobierno provincial, esta plata de los correntinos, hechos por los correntinos y para los correntinos” y a la vez dijo “quiero felicitar a los profesores que hicieron el contenido, a los alumnos que tomaron parte, que hicieron, que trabajaron en el desarrollo del contenido y es una ayuda importante tanto para cada familia correntina en estos momentos difíciles y es fundamentalmente, una computadora para cada alumno de la Secundaria” concluyó.



Apuesta al futuro mediante la educación



Al tomar la palabra, la ministra de Educación, Práxedes López expresó que “cuando nos encomendó el Gobernador respecto de llevar adelante el programa, es sin duda pensando en el futuro de ustedes” y luego agregó que “el futuro no viene, no solamente con la entrega que vamos a hacer hoy sino poner a disposición, la posibilidad para que accedan a todos los videos educativos, que no solamente se encuentra en Educa Play sino que se encuentra en Corrientes Play”.



Por último, la ministra dijo que estas alternativas que brinda el Gobierno sirven para seguir trabajando fuertemente acompañado por ese gran docente, que seguramente va a ver muchas más motivaciones a partir de ello y que puedan usarlo” concluyó.



Herramienta para el desarrollo



A su turno, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, enfatizó que con la entrega de estas notebooks “es una alegría lo que significa este impulso, y este desarrollo educativo pedagógico para la Ciudad de Corrientes”.



“Es fundamental que tengan esta herramienta para poder, junto con los programas que hay, tener una mejor educación y desarrollo”, recalcó Tassano al dirigirse a los alumnos presentes; y por último expresó su acompañamiento permanente al Gobierno de la Provincia.



Netbooks entregadas por la Provincia



El Gobierno provincial hizo entrega de 887 notebooks en el Colegio “Dr. René Favaloro” a los siguientes colegios: a la Escuela Técnica U.O.C.R.A “Islas Malvinas” 107, Colegio Secundario “Fray José de la Quintana” 126, el Colegio secundario “Olga Cossenttini” con 117, el Colegio Secundario “Dr. René Favaloro” con 151, el Colegio Secundario “Juan Domingo Perón” con 46, Colegio Secundario “Juana F. Cabral” con 50, el Colegio Secundario del Barrio Ongay con 50, el Colegio Secundario “Barrio Santa Catalina” con 31 y el Colegio Secundario “Cautivas Correntinas” con 209.



Presencias



Participaron junto al Gobernador, Gustavo Valdés; el intendente Eduardo Tassano; la ministra de Educación, Práxedes López; ministros del Ejecutivo Provincial; legisladores Provinciales y Nacionales; secretarios y subsecretarios Provinciales y Municipales; el director de Nivel Secundario, Sergio Gutiérrez; concejales; la rectora del Colegio Secundario “Dr. René Favaloro”, Alba Montero; directores y subdirectores del Ministerio de Educación; docentes; personal institucional; tutores; alumnos; y demás autoridades.